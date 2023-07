Serra, il commissario dell’Asp visita l’ospedale per vedere de visu le criticità in cui versa

Lo aveva anticipato appena qualche giorno fa e lo ha fatto. Il Generale Battistini, da poco commissario dell’Azienda sanitaria provinciale, si è recato a Serra San Bruno per verificare lo stato in cui versa il nosocomio e il comitato San Bruno ne ha particolarmente apprezzato la visita. “Ringraziamo il Generale Antonio Battistini per la visita all’ospedale di Serra, tenutasi sabato 8 luglio, al fine di toccare con mano le criticità del nostro presidio ospedaliero. A differenza dei predecessori, – ha proseguito il gruppo – il suo sopralluogo è stato un vero e proprio blitz militare, non è stato contraddistinto dalla partecipazione di giornalisti o dalla solita passerella dei politici, dimostrazione questa della volontà del neo commissario di cambiare rotta. Quest’ultimo, con grande umiltà ha ascoltato attentamente le richieste del comitato e di tutto il personale ospedaliero, che hanno rappresentato in maniera chiara e con dati di fatto i disagi e le difficoltà che si affrontano quotidianamente, un’ampia discussione che ha messo alla luce una serie di esigenze: realizzazione e completamento ospedale di montagna, reparto riabilitazione funzionale, allocazione casa comunità, radiologia, pronto soccorso , laboratorio analisi, collaudo e messa a disposizione ala sinistra al quarto piano, Oss, 118, elisoccorso notturno, ambulanza di presidio e potenziamento ambulanza 118. A seguito di ciò vi è stato un primo sopralluogo dei locali e delle strutture. Dopo aver completato il giro della struttura, il Generale Battistini si è impegnato a rispondere subito alle necessità imminenti e trascorsa l’emergenza estiva a dare risposte concrete al territorio che per troppo tempo è stato bistrattato”. Il comitato San Bruno si è dunque detto “soddisfatto dall’atteggiamento del commissario il quale ha promesso di ritornare a far visita al nostro presidio, lo ringraziamo per l’incontro, avuto tramite una semplice richiesta, cosa mai successa nel passato e invitiamo tutta la popolazione del comprensorio ad unirsi alla nostra lotta”.

LEGGI ANCHE: Serra, prosegue l’impegno del comitato “San Bruno” a tutela dell’ospedale

Ospedale Serra, il comitato al commissario Battistini: «La sanità necessita di una rianimazione»

Serra al Centro: «L’entroterra torni centrale nella politica sanitaria dell’Asp di Vibo»