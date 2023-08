Ospedale di Serra San Bruno, in arrivo tre medici cubani: la soddisfazione del Comitato

Il comitato pro ospedale di Serra San Bruno saluta con soddisfazione l’arrivo di sanitari presso il nosocomio. In particolare, il sodalizio evidenzia: «All’insediamento del generale Battistini e del direttore sanitario Mandia non c’era nessuna richiesta per sopperire alla mancanza di medici presso l’ospedale di Serra, dopo la visita a sorpresa del generale si sono subito attivati in tal senso. Siamo lieti di dare notizia che da domani presso l’ospedale San Bruno entreranno in servizio tre medici cubani così come promesso». In più «grazie all’impegno del personale ospedaliero che ha tempestivamente segnalato la scadenza del contratto dei medici radiologi si è provveduto al rinnovo di tali contratti fino a fine anno. Aspettiamo il prossimo mese per rincontrarci con il generale Battistini e il suo staff, per cercare di ridare lustro al nostro presidio ospedaliero. Gli attivisti – in conclusione – invitano i cittadini a stare acconto al Comitato che sta lavorando su più fronti. Sono già in programma altre manifestazioni che come sempre cercheranno di coinvolgere la popolazione».

