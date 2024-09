Due nuove Tac in arrivo agli ospedali di Serra San Bruno e Tropea, poi tocca allo Jazzolino – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

In arrivo all’ospedale di Serra San Bruno e Tropea due nuove Tac di ultima generazione. I due macchinari sono stati acquistati dalla Regione Calabria nell’ambito del decreto firmato dal commissario ad acta della sanità calabrese Roberto Occhiuto relativo al “Programma di ammodernamento tecnologico”. Una manovra da 86 milioni di euro (finanziamento statale di 82 milioni più altri 4 messi a disposizione dalla Regione) che consentirà, nelle strutture sanitarie pubbliche calabresi, di sostituire 59 apparecchiature ormai obsolete e potenziarne altre 23. Di questi 82 interventi, 6 riguardano appunto l’Asp di Vibo Valentia e impiegheranno in totale 4 milioni e 140mila euro.

Si amplia dunque l’offerta diagnostica della Struttura complessa di Radiologia dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia diretta da Francesco Loria: «Dopo 5 anni l’ospedale si dota di due macchinari che consentiranno di avere diagnosi più accurate con una forte riduzione delle dosi di radiazioni e dei tempi di acquisizione delle immagini. Pure allo Jazzolino – prosegue il primario – arriverà una nuova Tac». Lo stesso, da un anno alla guida della radiologia, sottolinea il grande lavoro svolto dalla sua equipe: «La mia struttura – dice orgoglioso – è composta da sette operatori qualificati e di elevatissimo profilo professionale».

Sempre in tema sanitario e nell’ottica di offrire migliori e più efficienti servizi, il direttore sanitario f.f. Salvatore Bragò annuncia l’attivazione di un portale dedicato ai pazienti che avranno la possibilità di accedere ai referti medici in via telematica: «Grazie al nuovo portale, al termine del trattamento, al paziente sarà fornita una password che gli consentirà di accedere ai referti tramite email. Un modo per snellire la burocrazia, ma anche per avere l’esito dei referti in tempi celeri», conclude Bragò.