Il Comune di Jonadi tra i partecipanti della seconda riunione transnazionale del progetto europeo “RE:START ”. L'incontro si è svolto a Nyborg , in Danimarca . L'iniziativa coinvolge città di diverse nazioni europee impegnate nello sviluppo di strategie innovative per aumentare l'attrattività dei territori e contrastare fenomeni come lo spopolamento attraverso il rafforzamento dell'identità locale e del place branding . Da qui l'importanza della presenza di una delegazione della realtà territoriale vibonese alla riunione. A rappresentare nell'occasione il Comune di Jonadi sono stati Nicolina Corigliano, Jessica Garrì e Sergio Campanella, i quali hanno preso parte ai workshop e alle attività di confronto con delegazioni provenienti da Portogallo, Grecia, Spagna, Danimarca e Ucraina.

«La partecipazione di Jonadi al progetto RE:START - sottolinea al riguardo l'assessore comunale alle Politiche europee Valentina Fusca - conferma la nostra volontà di guardare all'Europa come spazio di opportunità, innovazione e crescita per le comunità locali . Il confronto con realtà europee che stanno affrontando le stesse sfide dei piccoli centri ci permette di acquisire strumenti e competenze utili a valorizzare la nostra comunità. Jonadi - prosegue - è una realtà giovane e dinamica che ha già dimostrato di saper sperimentare pratiche innovative contro lo spopolamento e per l'attrazione di nuove energie. Attraverso questo percorso vogliamo rafforzare la nostra capacità di raccontare il territorio, valorizzarne le potenzialità e costruire nuove opportunità per i cittadini e per le generazioni future ».