Urne aperte dalle 8 alle 19 nel Palazzo ex Enel. Gli aventi diritto al voto sono complessivamente 585, divisi tra sindaci e consiglieri in carica in 49 Comuni del Vibonese

Si aprono domani mattina alle 8 le urne per l’elezione del presidente della Provincia di Vibo Valentia. Si tratta di elezioni di secondo livello, per cui a votare saranno i sindaci e i consiglieri dei Comuni della provincia. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 19, nel Palazzo ex Enel; il seggio elettorale sarà ubicato nella sala consiliare appositamente allestita. A sfidarsi per il posto che per poco più di quattro anni è stato occupato da Salvatore Solano, saranno Corrado L’Andolina e Giuseppe Condello. Il primo è al suo secondo mandato da sindaco di Zambrone: socialista sin dalla prima ora, è ora vicino alle posizioni di Forza Italia ed è sostenuto dall’intera colazione di centrodestra: oltre FI, anche Fratelli d’Italia, Italia al Centro, Noi Moderati, Lega e Udc. A sostegno della sua candidatura ha raccolto 130 firme. [Continua in basso]

Giuseppe Condello è sindaco al suo terzo mandato di San Nicola da Crissa. È anche l’attuale segretario provinciale di Italia Viva e ad appoggiarlo nella sua corsa verso la presidenza della Provincia troverà Azione (con cui il partito di Renzi è federato a livello nazionale), ma anche il Pd (nonostante i malumori interni al partito per la “decisione presa in solitaria” dal segretario provinciale Giovanni Di Bartolo), il Psi, il M5S e i consiglieri comunali e sindaci del Vibonese che non si riconoscono nel centrodestra. Le firma con cui è stata presentata la candidatura di Condello sono state 110.

Gli aventi diritto al voto per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Vibo Valentia sono complessivamente 585, divisi tra sindaci e consiglieri in carica in 49 Comuni del Vibonese. L’unico Comune escluso dal voto è quello di Soriano Calabro, i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose.

LEGGI ANCHE: Province: si pensa al ritorno dell’elezione diretta per i presidenti

Provincia di Vibo, si chiude l’era Solano: «Ora tocca ai miei successori proseguire il lavoro» – Video