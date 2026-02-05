L’organo ha competenze tra le altre materie in Affari generali, Bilancio e Personale. Previste le audizioni dei responsabili di settore. «Il nostro lavoro improntato alla collegialità e al confronto costante con i colleghi consiglieri, con decisioni assunte in modo condiviso e trasparente»

È entrata nel vivo dell’attività istituzionale Maria Angela Calzone che, nelle vesti di presidente della Prima Commissione consiliare permanente della Provincia di Vibo Valentia – competente in Affari Generali, Personale, Pari Opportunità, Bilancio e Programmazione, Servizi Finanziari, Avvocatura e Contenzioso ed Informazione Pubblica – ha avviato una fase di studio e ascolto destinata a tradursi a breve in un ciclo di audizioni dei responsabili di settore e del segretario generale, figura di raccordo delle attività tecnico-amministrative dell’ente.

L’obiettivo, sottolinea, è chiaro: «Migliorare l’organizzazione interna e rendere i servizi più efficienti per i cittadini del Vibonese». Il metodo perseguito è quello della concretezza: «Analisi degli atti, verifica dei processi, confronto con la struttura organizzativa dell’ente».

Alla guida della prima Commissione, Calzone punta «a un’azione improntata alla massima correttezza istituzionale, alla piena tracciabilità degli atti e a una gestione chiara e verificabile dei processi decisionali, nel rispetto dei ruoli che la legge assegna tanto al Consiglio quanto al Presidente. Un equilibrio istituzionale che dovrà tradursi in scelte trasparenti e condivise, orientate esclusivamente all’interesse del territorio».

Tra le attività imminenti figura l’esame approfondito del DUP, il Documento Unico di Programmazione che definisce obiettivi, priorità, risorse e interventi che l’amministrazione intende realizzare nel medio periodo e costituisce la base di riferimento per il bilancio di previsione. «Analisi che faremo collegialmente in Commissione assieme a tutti i consiglieri. In una logica di piena condivisione dell’azione istituzionale consiliare».

Come annunciato in Consiglio fondamentale sarà da parte delle Commissioni la valutazione preventiva di ogni provvedimento: «Gli atti dovranno essere trasmessi per tempo e in via telematica, così da consentire istruttorie puntuali e deliberazioni consapevoli. Stop, dunque, a opacità o approvazioni last minute - sottolinea la presidente Calzone - la bussola saranno i principi di efficacia, efficienza ed economicità che regolano la buona amministrazione».

Avvocato civilista e tributarista, nata a Vibo Valentia e residente a Jonadi, Calzone ha maturato un’esperienza politica e civica nel suo territorio, dall’impegno in giunta nel Comune di Jonadi fino alla recente elezione in Provincia. Nel suo programma trovano spazio la difesa della scuola contro il ridimensionamento, commissioni territoriali sulla viabilità, maggiore partecipazione dei cittadini e un percorso costituente aperto a sindaci, forze sociali e imprese.

Una linea improntata a rigore, ascolto e responsabilità. «Poiché, prima delle parole, - ha chiosato la presidente Calzone - contano la qualità, la concreta efficacia degli atti e, quindi, la fiducia dei cittadini: è da qui che passa il rilancio dell’ente e della comunità provinciale».