Il Consiglio ha approvato la variazione di bilancio che consente l’assunzione di 35 lavoratori da tempo in bilico e senza risposte. Subito dopo il passo indietro in aperta polemica con il presidente L’Andolina e l’apertura di un’irreversibile crisi politica

Nonostante la crisi che ha portato alle dimissioni di sette consiglieri su dieci, dalla Provincia di Vibo Valentia arriva oggi anche una notizia positiva. Prima che i sette dimissionari formalizzassero il loro passo indietro, presentando il documento ufficiale al protocollo dell’Ente, il Consiglio provinciale ha infatti approvato la variazione del bilancio che consente la stabilizzazione dei tirocinanti d’inclusione sociale.

Una notizia molto attesa in particolare dai 35 tirocinanti e dalle loro famiglie, in bilico da tempo senza risposte e in balia di quella che nel frattempo si è trasformata in una vera e propria crisi politica. Per tutta l’estate la vicenda ha tenuto banco, tra sedute saltate, accuse incrociate e richieste di dimissioni al presidente della Provincia Corrado L’Andolina. Da ultimo, lo scorso primo ottobre la seduta del Consiglio interrotta dall’abbandono dell’aula da parte di quattro consiglieri, in aperta polemica con L’Andolina.

Oggi, l’assemblea provinciale ha finalmente dato il via libera alla “Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2025-2027” e congiuntamente alla “Variazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027”, atti amministrativi fondamentali per il processo di stabilizzazione dei tirocinanti. Subito dopo, la ratifica delle dimissioni da parte dei consiglieri di centrodestra Vincenzo Pagnotta, Serena Lo Schiavo, Carmine Franzè (eletti in Consiglio con la lista “Centro Destra per Vibo”), Cosimo Nicola Papa, Alessandro Lacquaniti, Giampiero Calafati (eletti con lo schieramento “Vibo al Centro Unica e legata nella concretezza) e Antonino Schinella (consigliere del Partito Democratico, eletto in Consiglio con la compagine “Democratici e Progressisti per la Provincia di Vibo Valentia”). Non si sono invece dimessi Nicola Lasorba (vice presidente in carica) e Carmine Mangiardi, mentre il consigliere Vincenzo Lentini non ha partecipato all’assise odierna per motivi professionali.