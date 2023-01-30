Per gli azzurri: «Forza Italia e l’intero centrodestra hanno dimostrato grande compattezza e senso di responsabilità riunendosi attorno alla figura del neo presidente»

“Il presidente che il territorio merita”. Nell’immediatezza dell’ufficialità dell’elezione di Corrado L’Andolina alla presidenza della Provincia di Vibo Valentia, sono pervenute le congratulazioni da parte dei maggiorenti vibonesi di Forza Italia: il deputato Giuseppe Mangialavori, il consigliere regionale Michele Comito, rispettivamente coordinatore regionale e provinciale del partito azzurro, e il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo. “Scelta vincente del centrodestra vibonese. Gli elettori-amministratori della provincia di Vibo Valentia hanno fatto una scelta chiara puntando sulle riconosciute doti e competenze di un presidente che saprà portare l’ente nelle condizioni che merita. Corrado L’Andolina è la guida di cui il territorio vibonese aveva bisogno”. Ad affermarlo è il deputato e presidente della Commissione Bilancio della Camera, nonché coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, che non nasconde la sua soddisfazione per il trionfo del sindaco di Zambrone al termine delle elezioni di secondo livello svoltesi ieri. “Forza Italia e l’intero centrodestra hanno dimostrato grande compattezza e senso di responsabilità riunendosi attorno alla figura di L’Andolina. Una decisione vincente, che premia ancora una volta la buona politica, la passione e la competenza: qualità che il presidente L’Andolina esprime in maniera esemplare e che metterà a disposizione dell’intero territorio provinciale. All’amico Corrado, – ha concluso Mangialavori – certo del fatto che saprà dare alla Provincia quella svolta tanto attesa, giungano dunque i miei migliori auguri di buon lavoro”. [Continua in basso]

Grande soddisfazione espressa anche dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Michele Comito, per l’elezione del sindaco di Zambrone, Corrado L’Andolina, a nuovo presidente della Provincia di Vibo Valentia: “Insieme al presidente L’Andolina scriveremo una nuova pagina di sana e buona politica per il territorio. La straordinaria vittoria testimonia la bontà delle scelte di Forza Italia e dell’intero centrodestra vibonese. Corrado L’Andolina è la persona giusta al posto giusto, e saprà riportare la Provincia di Vibo Valentia nel posto che le spetta all’interno del panorama politico regionale, dando risposte concrete a tutta la cittadinanza sui grandi temi di competenza dell’ente. La vittoria del nostro candidato dimostra ancora una volta che la passione politica e le capacità vengono premiate. Gli elettori-amministratori del Vibonese non hanno fatto soltanto una scelta di campo, hanno deciso di puntare su una figura e su una squadra, composta dall’intera coalizione di centrodestra, che è l’unica in grado di dare riscontro alle istanze dei cittadini di tutti i 50 Comuni del comprensorio. Insieme al nuovo presidente L’Andolina a cui vanno gli auspici di un proficuo lavoro – conclude Comito -, siamo pronti a scrivere una nuova pagina di buona e sana politica per tutto il Vibonese”.

Entusiasta il sindaco della città capoluogo, Maria Limardo: “Certa che il mio Comune troverà un interlocutore disponibile per affrontare in maniera sinergica le problematiche del territorio. Al presidente Corrado L’Andolina le mie più sentite congratulazioni per un’elezione che rappresenta una indubbia svolta per la Provincia di Vibo Valentia”. Il primo cittadino di Vibo Valentia, commenta così l’esito delle elezioni provinciali che hanno visto la vittoria del candidato del centrodestra e sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina. “Sono certa – afferma ancora la Limardo – che da oggi il mio Comune troverà nel nuovo presidente L’Andolina un interlocutore disponibile ad affrontare in maniera sinergica ed armonica tutte le problematiche del territorio, nell’interesse esclusivo dei cittadini vibonesi ai quali sono rivolti i nostri sforzi. Al collega e amico Corrado i migliori auguri di buon lavoro”.

