Elezioni provinciali a Vibo, alle 13 hanno votato 315 elettori su 585 – Video

Percentuale del 53%. La sfida vede in campo Corrado L’Andolina e Giuseppe Condello

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Proseguono a Vibo Valentia le operazioni di voto finalizzate all’elezione del presidente della Provincia. Alle ore 13.00 hanno votato il 53% degli aventi diritto, 315 elettori su un totale di 585. I dati sono stati diffusi dal segretario generale dell’ente, Domenico Arena. Si tratta di elezioni di secondo livello, per cui a votare sono i sindaci e i consiglieri comunali. Si continuerà fino alle ore 19 e successivamente avrà luogo lo spoglio. A sfidarsi per la poltrona che per poco più di quattro anni è stata occupata da Salvatore Solano (sindaco di Stefanaconi), sono Corrado L’Andolina e Giuseppe Condello. Il primo è al suo secondo mandato da sindaco di Zambrone: socialista sin dalla prima ora, è ora vicino alle posizioni di Forza Italia ed è sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra: FI, Fratelli d’Italia, Italia al Centro, Noi Moderati, Lega e Udc. A sostegno della candidatura di Giuseppe Condello, segretario provinciale di Italia Viva, il partito di Azione, il Pd, il M5S e il cntrosinistra.

LEGGI ANCHE: Provincia di Vibo, giunge al termine il mandato del presidente Solano

Elezioni provinciali a Vibo, i rappresentanti di Fratelli d’Italia incontrano L’Andolina

Elezioni presidente della Provincia, Condello: «Ecco perchè ho deciso di candidarmi»