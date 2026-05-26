Vincenzo La Caria interviene sulle notizie circolate in merito alla costituzione del gruppo consiliare Democratici e Riformisti alla Provincia di Vibo Valentia e chiarisce la propria posizione politica e istituzionale. Lo fa per ribadire, anzitutto, la sua permanenza nel Movimento 5 Stelle e per annunciare la nascita, nei prossimi giorni, di un nuovo gruppo consiliare.

«In merito alle notizie apparse sulla stampa riguardo alla costituzione del gruppo consiliare “Democratici e Riformisti” presso la Provincia di Vibo Valentia, ritengo doveroso fare chiarezza», afferma La Caria, precisando subito il punto centrale della sua presa di posizione: «Ribadisco con fermezza la mia piena e convinta appartenenza al Movimento 5 Stelle, forza politica nella quale mi riconosco totalmente e dalla quale non ho alcuna intenzione di allontanarmi».

Nasce il gruppo «Vibonesi in Movimento»

Il consigliere provinciale annuncia quindi il passaggio che intende formalizzare a breve in seno al Consiglio provinciale di Vibo Valentia. «In coerenza con ciò, nei prossimi giorni procederò alla costituzione ufficiale del gruppo consiliare “Vibonesi in Movimento”», spiega La Caria, aggiungendo che la denominazione è legata a ragioni regolamentari, «non potendosi chiamare Movimento 5 Stelle per questioni di regolamento».

La precisazione arriva dopo le ricostruzioni relative ai nuovi assetti consiliari alla Provincia e serve, nelle intenzioni del consigliere, a definire senza margini di equivoco la sua collocazione. «Preciso altresì che non ho formalizzato alcuna adesione al gruppo consiliare “Democratici e Riformisti”. La mia collocazione politica e istituzionale è quella sopra indicata, senza ambiguità di sorta».

La stima per «Progressisti e Riformisti»

«Tengo infine a ribadire – conclude – la mia sincera e profonda stima nei confronti del gruppo “Progressisti e Riformisti”, la lista con la quale sono stato eletto e con cui condivido un percorso che ha segnato il mio impegno amministrativo. Il rispetto e la riconoscenza verso quella comunità politica restano intatti e non sono in alcun modo scalfiti dalle scelte istituzionali di questi giorni».