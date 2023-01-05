Il sindaco di Zambrone voluto da Forza Italia, ma sostenuto da tutta la coalizione, pronto ad impegnarsi per il territorio vibonese: «Ci sarà molto da lavorare»

E’ stata ufficialmente presentata nella sede di Forza Italia la candidatura del sindaco di Zambrone, Corrado L’Andolina, a presidente della Provincia di Vibo Valentia per la colazione di centrodestra. Una scelta arrivata dopo un percorso di “sintesi” fra le varie anime dello schieramento politico – Forza Italia, Fratelli d’Italia, Italia al Centro, Noi Moderati, Lega e Udc – che hanno deciso di convergere su Corrado L’Andolina, al suo secondo mandato quale primo cittadino di Zambrone. Nell’ottobre del 2018 la stessa coalizione aveva invece scelto il sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, poi scaricato dalla stessa Forza Italia che l’aveva imposto e ne ha alla fine bocciato l’operato politico dopo averlo sostenuto. Soddisfatto per la designazione il coordinatore provinciale di Forza Italia, Michele Comito, che è riuscito a mediare fra le varie anime della coalizione facendo fare un passo indietro ad altri nomi in campo come Pasquale Farfaglia – sindaco di San Gregorio d’Ippona – e Fabio Signoretta (primo cittadino di Ionadi). L’Andolina ha ringraziato i presenti per la fiducia accordata alla sua persona ma è ben consapevole del gravoso impegno che l’attende in caso di vittoria, in un ente dai mille problemi e in un territorio dalle tante criticità. Si è invece ancora in attesa del nome dello sfidante per la coalizione di centrosinistra. [Continua in basso]

L’Andolina: «Su bilancio e personale ci sarà molto lavoro»

A margine dell’incontro, L’Andolina ha parlato della candidatura: «Mi rende orgoglioso, è un riconoscimento al mio personale percorso politico ma anche un segnale di maturità delle forze del centrodestra». L’obiettivo è quello di pensare “una diversa Provincia”: «Scendo in campo con lo spirito di portare elementi di novità, un modo di ripensare la Provincia, le dinamiche politiche, amministrative e culturali».

Per le prospettive future si pensa a continuare «un percorso di risanamento e nuove idee, una nuova struttura per interpretare il ruolo di questo ente intermedio. Sul bilancio e sul personale ci sarà molto da lavorare e questo è il presupposto per garantire un’azione incisiva su viabilità, cura delle scuole di secondo grado». Il sindaco ha poi chiuso l’intervento rimarcando il sostegno da parte di diversi sindaci del comprensorio vibonese. Il coordinatore provinciale Fi, Comito ha poi puntualizzato: «La riconosciuta esperienza amministrativa di L’Andolina ci ha consentito di sceglierlo come candidato. Non è stata apposta alcuna resistenza sulla sua persona. La colazione è ben compatta e pronta ad affrontare questa nuova sfida».

