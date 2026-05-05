I coordinamenti provinciale, cittadino e giovanile del partito esprimono vicinanza agli imprenditori coinvolti e ai dipendenti, chiedendo una reazione condivisa delle istituzioni: «

Arriva anche da Forza Italia Vibo Valentia la condanna per i raid intimidatori che hanno colpito diverse attività produttive tra Vibo e Jonadi. I coordinamenti provinciale, cittadino e giovanile del partito, rappresentati rispettivamente da Michele Comito, Carmen Corrado e Danilo Benedetti, esprimono «la più ferma e totale condanna» per quanto accaduto e rivolgono la propria solidarietà agli imprenditori e ai lavoratori coinvolti.

La solidarietà agli imprenditori

Il messaggio degli esponenti azzurri parte dal significato dell’attacco subito dalle aziende: «Colpire chi lavora, chi investe e chi crea occupazione significa colpire al cuore l’intera comunità vibonese».

Da qui la vicinanza a chi ha visto la propria attività finire nel mirino: «Esprimiamo la nostra più sentita solidarietà agli imprenditori coinvolti, uomini e donne coraggiosi che, nonostante le difficoltà, continuano a scommettere sul futuro della nostra terra. Un pensiero particolare va alle loro famiglie, che stanno vivendo un momento di profonda e comprensibile preoccupazione: A loro va il nostro abbraccio e la rassicurazione che non sono soli».

Il ringraziamento ai lavoratori

Nella nota, Forza Italia allarga il messaggio anche a chi ogni giorno contribuisce a mandare avanti l’economia locale. «La nostra vicinanza si estende a tutti i lavoratori che giornalmente si spendono in questa città, che ultimamente sta subendo attacchi vili che condanniamo con forza».

Per i coordinamenti del partito, il valore del lavoro resta il primo argine alla paura: «Questi lavoratori sono il volto onesto di Vibo e meritano di operare in un contesto di sicurezza e legalità».

L’appello all’unità

Il riferimento è anche alla reazione degli imprenditori colpiti, richiamata dagli esponenti azzurri come segno di resistenza civile. «Non abbassiamo la testa. La risposta a questi atti criminali deve essere l’unità delle istituzioni e dei cittadini. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura affinché i responsabili siano presto assicurati alla giustizia. Forza Italia resterà sempre al fianco di chi produce e di chi non si piega alla logica del ricatto».