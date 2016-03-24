Sorteggiati gli scrutatori che opereranno nelle sezioni comunali di Vibo in occasione del referendum popolare del 17 aprile

La Commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco di Vibo Valentia, Elio Costa, e composta dai consiglieri comunali Alfredo Lo Bianco, Carmela Valia e Giuseppe Cutrullà, ha proceduto nella giornata di ieri al sorteggio pubblico, mediante estrazione dei nominativi, dei componenti dei seggi che il 17 aprile prossimo saranno impegnati per lo svolgimento dei previsti referendum.

L’elenco completo:

** SEZIONE N. 1 ** SCUOLA ELEMENTARE “DE AMICIS” – Via Zoda

1 CAFARO DANILO VIBO VALENTIA 1/1/1969

2 ESPOSITO GIUSEPPE VIBO VALENTIA 03/09/1974

3 CALI’ CATERINA VIBO VALENTIA 27/11/1962

** SEZIONE N. 2 ** SCUOLA ELEMENTARE “DE AMICIS” – Via Zoda

1 BONAVENTURA MONIA VIBO VALENTIA 21/09/1972

2 FEBBRARO RITA VIBO VALENTIA 25/04/1972

3 MUSOLINO COSTANZA PIZZO 19/12/1962

** SEZIONE N. 3 ** SCUOLA ELEMENTARE “DE AMICIS” – Via Zoda

1 BARBUTO DEBORAH VIBO VALENTIA 16/01/1988

2 CHIARELLA LOREDANA VIBO VALENTIA 04/05/1973

3 POTENZA ROBERTO,MARTINO VIBO VALENTIA 10/11/1967

** SEZIONE N. 4 ** ISTITUTO PROFESSIONALE – (San Leoluca) –Via Tarallo 1°

1 SICARI MARCELLA VIBO VALENTIA 29/10/1978

2 LO GATTO BENITO VIBO VALENTIA 27/06/1974

3 CORTESE ANNA VIBO VALENTIA 26/05/1970

** SEZIONE N. 5 ** ISTITUTO PROFESSIOANLE – ( San Leoluca) – Via Tarallo 2°

1 CAMILLO’ MARIA GRAZIA VIBO VALENTIA 26/01/1967

2 MAURO DEBORAH SAN VITO SULLO IONIO 03/08/1979

3 DE DEO VITTORIA ROSA VIBO VALENTIA 29/10/1978

* SEZIONE N. 6 ** SCUOLA MATERNA – Viale Accademie Vibonesi 1°

1 SARDANELLI GIUSEPPE VIBO VALENTIA 10/09/1981

2 CAPARELLO VINCENZO VIBO VALENTIA 17/02/1970

3 COLICA ANNINA VIBO VALENTIA 21/03/1972

* SEZIONE N. 6 ** SCUOLA MATERNA – Viale Accademie Vibonesi 1° (Seggio Speciale – Casa Circondariale)

1 SARLO LUISA VIBO VALENTIA 21/01/1978

2 MANCO STELLA VIBO VALENTIA 22/11/1972

** SEZIONE N. 7 ** SCUOLA MATERNA – Viale Accademie Vibonesi 2°

1 CANNATELLI NICOLA VIBO VALENTIA 20/03/1984

2 CAMMARATA LIBERATA VIBO VALENTIA 25/04/1971

3 D’AGOSTINO DOMENICO VIBO VALENTIA 11/01/1967

** SEZIONE N. 8 ** SCUOLA ELEMENTARE – Via Emilia – PISCOPIO 1°

1 NACCARI MARILENA VIBO VALENTIA 06/05/1989

2 CAMMARATA ANNUNZIATINA VIBO VALENTIA 28/07/1972

3 IANNELLO DOMENICO VIBO VALENTIA 21/02/1971

** SEZIONE N. 9 ** SCUOLA ELEMENTARE – Via Emilia – PISCOPIO 2°

1 FRANZE’ ANTONIO VIBO VALENTIA 16/09/1993

2 MIGNOLO ANNA MARIA BUCAREST 23/07/1994

3 FIORILLO FRANCESCA JUNIOR VIBO VALENTIA 07/06/1989

** SEZIONE N. 10 ** SCUOLA MEDIA “P.E. MURMURA” – Rione Sant’Aloe 1°

1 MILIDONI ANTONIO POGGIBONSI 14/11/1992

2 FURCI ANTONELLA TAURIANOVA 06/07/1976

3 BARDARI ANNAMARIA VIBO VALENTIA 25/09/1968

** SEZIONE N. 11 ** SCUOLA MEDIA “P.E. MURMURA” – Rione Sant’Aloe 2°

1 AMBROSIO ANNUNZIATA VIBO VALENTIA 18/11/1976

2 GRILLO FRANCESCA, SAVERIA VIBO VALENTIA 30/09/1980

3 LA BELLA ANNASOLE VIBO VALENTIA 16/06/1987

** SEZIONE N. 13 ** LICEO GINNASIO “M. MORELLI” – Via XXV° Aprile 1°

1 CONTARTESE MICHELE VIBO VALENTIA 04/04/1966

2 MERLO PAOLA VIBO VALENTIA 06061964

3 CACCIATORE FRANCESCO VIBO VALENTIA 29/07/1987

4 LO GATTO CONSOLATA VIBO VALENTIA 20/06/1967

** SEZIONE N. 14 ** LICEO GINNASIO “M. MORELLI” – Via XXV° Aprile 2°

1 PAGLIANITI FABIO VIBO VALENTIA 17/09/1979

2 TRENTACAPILLI MARIA VIBO VALENTIA 20/05/1965

3 FILIPPIS MARCELLO ROCCO PIZZO 18/05/1959

** SEZIONE N. 15 ** ISTITUTO TECNICO COMM.LE – Piazza Martiri D’Ungheria 1°

1 BAGLIVO GIUSEPPE,GUGLIELMO VIBO VALENTIA 27/06/1974

2 BONAVENTURA MARCO VIBO VALENTIA 21/07/1990

3 LO PREIATO ANTONIO VIBO VALENTIA 31/03/1975

4 MESSINA VINCENZO VIBO VALENTIA 14/05/1961

* SEZIONE N. 16 ** ISTITUTO TECNICO COMM.LE – Piazza Martiri D’Ungheria 2°

1 RAMONDINO ROSETTA VIBO VALENTIA 10/08/1965

2 FEBBRARO DOMENICO VIBO VALENTIA 11/06/1963

3 RAFFAELE GIUSEPPE, FRANCESCO VIBO VALENTIA 07/06/1991

** SEZIONE N. 17 ** SCUOLA MEDIA “G. GARIBALDI” – P.zza Martiri D’Ungheria 1°

1 MIRABELLO FORTUNATO VIBO VALENTIA 06/07/1975

2 LA GAMBA LIBERATA VIBO VALENTIA 27/09/1954

3 AUDDINO FRANCESCO VIBO VALENTIA 03/07/1970

** SEZIONE N. 18 ** SCUOLA MEDIA “G. GARIBALDI” – P.zza Martiri D’Ungheria 2°

1 MORFUNI SIMONE NAPOLI 17/05/1991

2 LA GAMBA MARIA PIA CINQUEFRONDI 18/03/1985

3 MANCO GIUSEPPE VIBO VALENTIA 01/06/1984

** SEZIONE N. 19 ** ISTITUTO MAGISTRALE – Via Santa RUBA 1°

1 DE SOSSI ALESSANDRA ROMA 09/04/1969

2 CORIGLIANO DOMENICO VIBO VALENTIA 08/02/1983

3 RAMONDINO SALVATORE VIBO VALENTIA 04/04/1956

* SEZIONE N. 20 ** ISTITUTO MAGISTRALE – Via Santa RUBA 2°

1 CONDOLEO PASQUALE, ALESSIO VIBO VALENTIA 29/06/1988

2 FRANZE’ CATERINA VIBO VALENTIA 06/02/1963

3 RUSSO LUANA VIBO VALENTIA 10/12/1985

** SEZIONE N. 21 ** SCUOLA ELEMENTARE – Rione Affaccio 1°

1 CENITI ANTONIETTA VIBO VALENTIA 27/11/1966

2 BONAVENTURA ANTONIETTA MARIA GELA 26/02/1975

3 MIRARCHI GIANFRANCO,SANTA CROCE VIBO VALENTIA 21/11/1989

** SEZIONE N. 22 ** SCUOLA ELEMENTARE – Rione Affaccio 2°

1 LO BIANCO ANNA VIBO VALENTIA 09/04/1965

2 PIROZZI ALESSANDRO VIBO VALENTIA 12/07/1979

3 FORTUNA DANIELE VIBO VALENTIA 17/01/1985

** SEZIONE N. 23 ** SCUOLA MEDIA “P. BUCCARELLI” – Provinciale per Triparni 1°

1 RUSSO MANUEL VIBO VALENTIA 13/03/1996

2 DEL GIUDICE DESTITO PAOLO VIBO VALENTIA 08/02/1976

3 CATERINA VERONICA VIBO VALENTIA 20/01/1993

** SEZIONE N. 24 ** SCUOLA MEDIA “P. BUCCARELLI” – Provinciale per Triparni 2°

1 FRANZE’ DANIELE VIBO VALENTIA 15/05/1977

2 ZARA FRANCESCA VIBO VALENTIA 03/01/199

3 FARFAGLIA LISA VIBO VALENTIA 13/11/1984

** SEZIONE N. 37 ** SCUOLA MEDIA “P. BUCCARELLI” – Provinciale per Triparni 3°

1 CATERINA GIUSEPPE ,ENRICO VIBO VALENTIA 30/07/1995

2 RAIMONDI FRANCESCO VIBO VALENTIA 28/11/1990

3 PERUGINO DOMENICO VIBO VALENTIA 22/05/1950

** SEZIONE N. 25 ** SCUOLA ELEMENTARE – Via Calabria – Triparni

1 MANGONE GIUSEPPE GRAZIANO VIBO VALENTIA 17/11/1961

2 FRANZE’ GIANFRANCO VIBO VALENTIA 25/01/1990

3 TOPIA CATERINA VIBO VALENTIA 03/02/1972

** SEZIONE N. 26 ** SCUOLA ELEMENTARE – Via Piemonte – Vena Media

1 D’AMICO ANNUNZIATO VIBO VALENTIA 20/01/1972

2 PARISI GIORGIO PESCARA 26/02/1968

3 RUSSO NICOLA VIBO VALENTIA 26/01/1982

** SEZIONE N. 27 ** SCUOLA ELEMENTARE – Via Roma – Vena Superiore

1 CERASO FRANCESCA VIBO VALENTIA 29/03/1978

2 MOSCATO RAFAFELE GIUSEPPE VIBO VALENTIA 18/03/1975

3 AVERSANO ANTONELLA SILVANA VIBO VALENTIA 22/03/1964

** SEZIONE N. 28 ** SCUOLA ELEMENTARE – Via Roma – Longobardi

1 LA GROTTERIA MARINA-MARIA VIBO VALENTIA 24/01/1954

2 CALABRIA ANTONIA SAN CALOGERO 10/05/1959

3 CERASO ANGELINA VIBO VALENTIA 19/10/1952

** SEZIONE N. 29 ** SCUOLA ELEMENTARE – Traversa Stazione – Vibo Marina 1°

1 CARONIA MONICA PALERMO 16/01/1979

2 NUSDEO LEILA VIBO VALENTIA 10/05/1971

3 CALLIPO ROSA MARIA VIBO VALENTIA 15/01/1968

** SEZIONE N. 30 ** SCUOLA ELEMENTARE – Traversa Stazione – Vibo Marina 2°

1 DIANO ARIANNA MESSINA 24/11/1984

2 GALEANO ANTONIETTA PIZZO 21/01/1964

3 LA BELLA ANTONELLA VIBO VALENTIA 12/11/1977

** SEZIONE N. 31 ** SCUOLA ELEMENTARE – Traversa Stazione – Vibo Marina 3°

1 COLLOCA GIUSEPPINA VIBO VALENTIA 20/01/1974

2 LOPRIORE FEDERICA VIBO VALENTIA 10/05/1996

3 LICO DOMENICO CARLO VIBO VALENTIA 08/03/1968

** SEZIONE N. 32 ** SCUOLA ELEMENTARE – Traversa Stazione – Vibo Marina 4°

1 RUGGIERO CARMELA VIBO VALENTIA 07/03/1964

2 TOMAINO CRISTINA VIBO VALENTIA 03/09/1991

3 DAFULIS GIOVANNA VIBO VALENTIA 27/07/1979

** SEZIONE N. 33 ** SCUOLA ELEMENTARE – Viale dell’Industrie – Vibo Marina 1°

1 CANNISTRA’ MORENA PALERMO 23/02/1982

2 FUSCA’ ROSARIA VIBO VALENTIA 29/01/1970

3 SCHIAVELLO FRANCESCO VIBO VALENTIA 16/02/1992

** SEZIONE N. 34 ** SCUOLA ELEMENTARE – Viale dell’Industrie – Vibo Marina 2°

1 MOBILIO ANTONIETTA VIBO VALENTIA 10/09/1976

2 NICOLINI NICOLA SORIANO CALABRO 04/06/1994

3 MIRARCHI NICOLA VIBO VALENTIA 13/07/1988

** SEZIONE N. 35 ** SCUOLA ELEMENTARE – Via del Pescatore – Bivona

1 GALATI GIUSEPPE SA. GREGORIO D’IPP. 28/07/1975

2 CURRAO ELEONORA VIBO VALENTIA 13/01/1970

3 LAMPASI ANDREA VIBO VALENTIA 22/07/1986

** SEZIONE N. 36 ** SCUOLA ELEMENTARE – Via Roma – Porto Salvo

1 LO SCHIAVO GIUSEPPINA VIBO VALENTIA 12/10/1965 TRAV. 2

2 GENOVESE GAETANO VIBO VALENTIA 14/12/1990

3 LO BIANCO SALVATORE VIBO VALENTIA 10/04/1990