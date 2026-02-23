Amministratori, giuristi e rappresentanti politici si sono confrontati sulle modifiche introdotte dalla riforma, richiamando prospettive di cambiamento ispirate a modelli europei e facendo un appello alla partecipazione al voto

Nella sala consiliare del Comune di Parghelia si è svolto l’incontro promosso da Forza Italia e dal comitato per il Sì in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

A presiedere l’incontro che si è tenuto sabato è stato l’avvocato Valerio Grillo, che ha introdotto i lavori spiegando che si tratta di una riforma «fondamentale per il futuro dell’Italia e per la lotta contro la burocrazia e la corruzione», parlando di un impegno che «Forza Italia ha sempre portato avanti con determinazione e convinzione».

A seguire ha preso la parola l’avvocato Giuseppe Bagnato, presidente della Camera penale di Vibo Valentia, che ha richiamato «l’esperienza negativa di molte persone innocenti» costrette a subire «misure drastiche» poi rivelatesi infondate, con assoluzioni «perché il fatto non sussiste». Un tema che, è stato evidenziato, la riforma intende affrontare nell’ottica di una revisione del sistema.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il pm del Tribunale di Palmi, Federico Moleti, che ha offerto un contributo tecnico, richiamando figure come Cesare Beccaria e Giuliano Vassalli. Moleti ha parlato della necessità di «una giustizia pubblica, pronta e necessaria», sottolineando come la riforma miri a un sistema «più efficiente e più giusto, verso un modello anglosassone».

La moderazione è stata affidata all’avvocato Domenico Colaci, che ha richiamato «l’importanza di questa riforma per il futuro dell’Italia e per la lotta contro la corruzione».

I coordinatori provinciale e cittadino di Forza Italia, Michele Comito e Carmen Corrado, hanno espresso soddisfazione «per quanto si sta facendo per le ragioni del Sì» e invitato i cittadini a partecipare al voto. È stato inoltre riconosciuto il contributo organizzativo di Danilo Benedetti, Kevin Grillo e Gilda Guerrera.

L’iniziativa, si è ricordato, è stata sostenuta dal consigliere comunale Gabriele Vallone, che ha dichiarato: «Abbiamo fortemente voluto questo evento qui a Parghelia, quasi a voler simboleggiare che Forza Italia è qui, viva, presente e operosa». E ancora: «Non è semplicemente una scelta politica di destra o di sinistra, ma è una scelta che tocca le nostre coscienze, una scelta di buon senso e onestà intellettuale. Un Sì per una giustizia più giusta, terza e soprattutto credibile».

Nel richiamare un passo del Vangelo di Matteo, Vallone ha concluso: «Questo referendum sulla giustizia può e deve costituire una riforma epocale, che noi sicuramente dedicheremo al presidente Berlusconi».