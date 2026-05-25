Il Consorzio Opinio conferma gli exit poll e il grande vantaggio del parlamentare e segretario regionale di Forza Italia. Battaglia al 21,7%, Lamberti Castronuovo al 5%. Galati (Noi Moderati) esulta: «Quando le candidature sono autorevoli non c’è storia»

La prima proiezione per le Comunali di Reggio Calabria realizzata dal Consorzio Opinio per la Rai conferma gli exit poll e ribadisce il grande vantaggio del candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro. Con una copertura del campione pari al 6%, Cannizzaro è infatti accreditato del 68,8% dei consensi, con Domenico Battaglia del centrosinistra fermo al 21,7%. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è al 5%.

«Un grande risultato politico e non soltanto un esito elettorale favorevole per il centrodestra. L'elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria - come indicato dagli exit poll - assume un valore di sintesi e di unità del centrodestra. In qualità di presidente vicario di Noi Moderati e di coordinatore del partito in Calabria non posso che essere più che soddisfatto per l'esito di queste elezioni amministrative che premiano il valore e l'esperienza dei candidati e il grande sforzo politico-elettorale nel territorio, con un apporto decisivo di Noi Moderati all'insegna della cornice del Ppe. Noi Moderati - per la prima volta con il proprio simbolo in questa competizione - dà un'ottima prova. Un modello, quello di queste elezioni in Calabria, che può e deve rappresentare un esempio per la coalizione di centrodestra che guida il Paese e la Regione e che, laddove individua e sostiene candidature autorevoli e propone programmi validi e concreti, non ha rivali». Così Pino Galati, presidente vicario di Noi Moderati e coordinatore in Calabria commentando il risultato elettorale di Reggio Calabria.