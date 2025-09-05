Il consigliere uscente Antonio Lo Schiavo guida la pattuglia di Alleanza Verdi e Sinistra. Con lui anche Raffaella Cosentino, Domenco Villì e Alessia Piperno

In vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre – che vedranno in corsa per la carica di presidente della Calabria Roberto Occhiuto (centrodestra), Pasquale Tridico (centrosinistra) e Francesco Toscano (indipendente) – arriva anche l’ufficializzazione dei candidati di Alleanza Verdi e Sinistra per la circoscrizione centro, quella che comprende Vibo, Catanzaro e Crotone.

Quattro i vibonesi in lista: il consigliere uscente Antonio Lo Schiavo, il medico del 118 Alessia Piperno, il commissario provinciale dei Verdi, Raffaella Cosentino, e l’ex sindaco di Vazzano, Domenico Villì. Gli altri candidati sono l’ex segretario regionale della Cgil Sergio Genco (Sant’Andrea apostolo dello Ionio), il presidente del consiglio comunale di Catanzaro Gianmichele Bosco e Margherita Perri (Crotone).