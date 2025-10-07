Il centrodestra conta 20 consiglieri, il centrosinistra solo 9. Sono 11 in totale le postazioni che vanno all’area forzista. Confermati e new entry tra gli inquilini di Palazzo Campanella

Un trionfo da 20 seggi per il centrodestra e 9 per il centrosinistra (più quelli dei candidati presidente Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico). Le Regionali chiuse con un’ampia affermazione del governatore uscente consegnano alla Calabria una maggioranza nettissima e all’area forzista un successo debordante con 11 consiglieri regionali complessivi (tra i 7 di Forza Italia e i 4 di Occhiuto Presidente). Bene Fratelli d’Italia con 4 seggi mentre perde qualcosa la Lega con 3 postazioni a Palazzo Campanella. Si difende bene Noi Moderati con due scranni. Nell’opposizione il Pd ottiene 4 consiglieri, Tridico presidente due, uno a testa Movimento 5 Stelle e Democratici Progressisti.

I consiglieri regionali di centrodestra

Forza Italia

Gianluca Gallo 30165

Pasqualina Straface 13363

Elisabetta Santoianni 10661

Sergio Ferrari 12134

Marco Polimeni 8831

Salvatore Cirillo 19225

Domenico Giannetta 10452

Occhiuto presidente

Pierluigi Caputo 14791

Rosaria Succurro 12201

Emanuele Ionà 6833

Giacomo Pietro Crinò 9036

Fratelli d’Italia

Angelo Brutto 8702

Luciana De Francesco 6542

Antonio Montuoro 11920

Giovanni Calabrese 11351

Lega

Orlandino Greco 5154

Filippo Mancuso 12130

Giuseppe Mattiani 12619

Noi Moderati

Riccardo Rosa 1195

Vito Pitaro 11995

I consiglieri regionali di centrosinistra

Partito democratico

Rosellina Madeo 6719

Ernesto Alecci 12591

Giuseppe Ranuccio 10638

Giuseppe Falcomatà 10341

Tridico presidente

Ferdinando Laghi 5194

Vincenzo Bruno 2728

Movimento 5 Stelle

Elisa Scutellà 7164

Democratici Progressisti

Francesco De Cicco 6076

Casa Riformista

Filomena Greco 6670