Capolista sarà il sottosegretario agli Interni Wanda Ferro. In corsa anche Antonio Schiavello e Dalila Nesci

In vista delle elezioni regionale del 5 e 6 ottobre, arriva l’ufficialità anche per la lista dei candidati di Fratelli d’Italia che competeranno nella Circoscrizione Centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. A guidare la pattuglia Fdi sarà la sottosegretaria di Stato all’Interno, Wanda Ferro, coordinatrice regionale del partito. Nella stessa lista figurano il vicepresidente uscente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo (originario di Vibo ma residente a Catanzaro), e il consigliere regionale Antonio Montuoro. Con Fratelli d’Italia, inoltre, si candida la tropeana Dalila Nesci, ex sottosegretaria al Sud in quota M5S. L’altro vibonese in corsa è il capogruppo Fdi in Consiglio comunale a Vibo, Antonio Schiavello.

«Con grande orgoglio ed emozione – ha scritto Schiavello sui suoi profili social -, vi comunico che ho scelto di candidarmi al Consiglio Regionale della Calabria, la mia regione, con Fratelli d’Italia per Occhiuto presidente. Lo faccio con passione e con la grande voglia di dare voce ai miei concittadini, perché la nostra terra merita serietà, coraggio e nuove opportunità. Con il vostro sostegno possiamo costruire insieme una Calabria più forte e orgogliosa».

Gli altri nomi in lista sono Simona Ferraina, Domenico Perri, Teresa Ruberto.