Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da Antonello Talerico, candidato di Forza Italia e primo dei non eletti alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria del 3 e 4 ottobre scorsi, per l’ineleggibilità a consigliere regionale di Valeria Fedele, anche lei candidata nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia). Nel ricorso dei difensori di Talerico – gli avvocati Luisa Torchia, Anselmo Torchia e Jole Le Pera – avevano chiesto di “accertare la sussistenza della condizione di ineleggibilità di Valeria Fedele e di dichiararne la decadenza dalla carica di consigliere regionale, disponendo la sostituzione con Talerico”. Secondo il ricorrente, l’ineleggibilità della proclamata consigliere regionale Valeria Fedele era fondata sul fatto che quest’ultima, dall’1 febbraio 2019 ricoprisse l’incarico di direttore generale della Provincia di Catanzaro senza avere cessato le proprie funzioni.