Prenderanno il posto all’interno dell’esecutivo regionale di Tilde Minasi e Fausto Orsomarso

Salvini ha (finalmente) deciso. A prendere il posto di Tilde Minasi nella Giunta regionale sarà Emma Staine, ex candidata alle Politiche e alle Europee e attuale componente del cda di Fincalabra. Il leader del Carroccio e ministro delle Infrastrutture, dopo settimane di indecisioni, ha dunque sciolto la riserva e comunicato il nome di Staine al presidente della Regione Roberto Occhiuto. Il governatore, solo poche ore fa, aveva ripetuto di aspettare le indicazioni di Salvini per procedere con la ricomposizione dell’esecutivo: «Più tardi lo chiamerò». E Salvini, nel corso della telefonata, ha designato il nuovo assessore della Giunta. Fratelli d’Italia, che doveva sostituire il senatore Fausto Orsomarso, aveva già indicato da tempo il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese.

La nota ufficiale del presidente Occhiuto

«Sulla base delle proposte avanzate dai partiti della coalizione di centrodestra, che sostiene il mio governo regionale, ho deciso i nomi dei due nuovi assessori che faranno parte della Giunta». Si legge in una nota a firma del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Come annunciato dalla nostra testata «entrano nella squadra Emma Staine per la Lega e Giovanni Calabrese per Fratelli d’Italia» Ringrazio gli assessori Tilde Minasi e Fausto Orsomarso per il prezioso lavoro svolto in questo anno. Domani, martedì 29 novembre, alle ore 11, nel corso di un punto stampa alla Cittadella, renderò note le nuove deleghe», ha concluso Occhiuto.

Autonomia regionale differenziata: «La partenza sarà drammatica nel Vibonese» – Video

«Il Ponte sullo Stretto campato in aria, monumento all’inutilità e allo spreco»