Le accuse del segretario del circolo democrat: «I componenti della compagine amministrativa “giocano” a farsi la guerra mentre c’è un territorio abbandonato»

«L’attuale situazione politica ed amministrativa in cui versa il Comune di Ricadi desta non poca preoccupazione. Da un lato, c’è una compagine amministrativa i cui componenti, nel bel mezzo della stagione turistica, “giocano” a farsi la guerra, portando avanti uno scontro fazioso che, di recente, è culminato nella clamorosa assenza di due consiglieri di maggioranza, Nicola Lasorba e Daniele Piraino, dalla importantissima seduta del consiglio comunale fissata per approvare il rendiconto 2021. Dall’altro lato, c’è un territorio devastato dall’abbandono e dall’incuria ed una cittadinanza che continua ad “elemosinare” una corretta e dignitosa erogazione dei servizi minimi ed essenziali». Lo afferma Mario Rizzo, segretario del circolo del Partito democratico di Ricadi.



«È evidente – prosegue – che qualcosa non va e non funziona nella squadra amministrativa allestita dal sindaco Nicola Tripodi, il quale deve avere il coraggio di modificare, nell’immediatezza, la composizione dell’organo esecutivo procedendo, dunque, ad un “rimpasto” di giunta prima che la grave crisi politica in atto produca effetti negativi irreversibili. Il Partito democratico, da poco riorganizzatosi sia a livello locale che provinciale, manterrà alta l’attenzione sugli sviluppi di questa crisi politica ed amministrativa e lo farà, come sempre, nell’esclusivo interesse della cittadinanza».