Il capogruppo dell’opposizione: «Coinvolgeremo cittadini, associazioni e partiti per un’amministrazione partecipata, fondata su legalità e tutela del territorio»

Il gruppo di opposizione consiliare del Comune di Ricadi, guidato dall’avvocato Pasquale Mobrici, annuncia l’avvio di un nuovo percorso politico in vista delle prossime sfide amministrative.

All’ultima tornata elettorale, la lista Uniti per Ricadi ha mancato la vittoria per soli quattro voti, confermando l’esistenza di una base elettorale ampia, coesa e radicata sul territorio.

Proprio da quella esperienza prende le mosse la volontà di rilanciare l’azione politica, puntando su una grande aggregazione omogenea, aperta a nuove forze e a cittadini che intendano impegnarsi attivamente nell’amministrazione del Comune, per il cambiamento ed il rispetto della legalità.

L’obiettivo dichiarato è costruire un’alternativa credibile all’attuale maggioranza guidata da Tripodi, oggi ritenuta politicamente fallimentare, divisa e responsabile di una gestione che, negli ultimi cinque anni, non ha prodotto altro che sperperi.

«In questo percorso – dichiara il capogruppo dell’opposizione, Pasquale Mobrici – coinvolgeremo associazioni, partiti e cittadini, perché riteniamo indispensabile costruire una proposta amministrativa realmente partecipata, fondata sull’ascolto e sul contributo delle energie migliori del territorio».

La nuova fase politica intende partire proprio dai paesi e dalle frazioni del Comune, troppo spesso privi di ascolto e rappresentanza, per restituire centralità alle comunità locali, tutelare gli accessi al mare, affrontare seriamente il problema dell’erosione costiera, della crisi idrica e rimettere al centro della programmazione il Piano Strutturale Comunale.

Il gruppo di opposizione ribadisce la propria disponibilità al confronto e alla partecipazione, con l’intento di offrire a Ricadi una prospettiva di governo fondata su competenza, visione e rispetto del territorio.