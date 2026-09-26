Cambio al vertice della Federazione vibonese del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. Il Comitato politico federale, riunitosi il 18 settembre, ha preso atto delle dimissioni della segretaria Marcella Murabito ed eletto all’unanimità Caterina Muraca, già cosegretaria del circolo cittadino di Vibo Valentia.

Alla base delle dimissioni di Murabito ci sono ragioni legate alla sua attività lavorativa: da oltre un anno, infatti, si trova lontana dal territorio vibonese a seguito di un trasferimento, una situazione che – spiega il partito – ha reso necessario procedere a un nuovo assetto della guida provinciale.

Nel corso della riunione, il Comitato ha ringraziato la segretaria uscente per il lavoro svolto negli ultimi anni, al quale Rifondazione attribuisce il merito di avere restituito al partito maggiore «visibilità e credibilità» sul territorio provinciale.

Caterina Muraca eletta all’unanimità

La scelta è quindi ricaduta su Caterina Muraca, eletta all’unanimità. La nuova segretaria arriva all’incarico dopo l’esperienza come cosegretaria del circolo cittadino e, secondo quanto annunciato dalla federazione, avrà il compito di dare continuità alla linea politica seguita finora.

Tra i temi indicati nella nota figurano la difesa della Costituzione, la costruzione di un fronte comune antifascista e l’attenzione alle questioni di genere, che continueranno a rappresentare alcuni degli assi dell’attività politica della federazione vibonese.