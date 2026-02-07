«Il rimpasto di giunta operato dal sindaco è l’ennesima dimostrazione di una gestione politica confusa, autoreferenziale e completamente scollegata dai problemi reali della città».

Lo dichiara Antonio Schiavello, capogruppo di FdI in seno al Consiglio comunale di Vibo Valentia.

«Siamo davanti a giochi di potere e di palazzo - afferma Schiavello - che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico. Un rimpasto ridicolo, figlio esclusivamente di equilibri (o per meglio dire di squilibri) interni alla maggioranza, che ha finito per far pagare il conto all’assessore Continanza, diventato il capro espiatorio di dinamiche politiche assurde e incomprensibili».

«Ancora una volta - prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia - il sindaco dimostra di essere più impegnato a tenere insieme una maggioranza fragile che ad amministrare seriamente la città. E mentre si consumano queste manovre di palazzo, Vibo Valentia e le sue frazioni continuano ad essere abbandonate al loro destino».

Secondo Schiavello, la vicenda assume contorni ancora più gravi se si guarda ai territori: «Con le dimissioni dell’assessore Continanza, la vecchia circoscrizione di Vibo Marina, Bivona, Portosalvo e Longobardi perde l’unico rappresentante che aveva in giunta. È un segnale politico chiarissimo: per questa amministrazione quelle zone non contano nulla».

«Questa amministrazione - conclude - sta dimostrando giorno dopo giorno tutta la propria inadeguatezza: incapacità di programmare, continue lotte interne e nessuna visione per il futuro. I cittadini assistono increduli a un teatrino politico mentre i problemi veri restano irrisolti. Io continuerò a denunciarlo senza sconti, dentro e fuori il Consiglio comunale, come sempre».