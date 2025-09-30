«Un’opera importante, attesa da anni». Così il consigliere comunale Nicola Staropoli commenta la notizia della pubblicazione del bando di gara per la riqualificazione degli ex Mercati Generali di Vibo Valentia. Staropoli lo rivendica come «frutto di un impegno continuo, portato avanti con determinazione sin dall’inizio della consiliatura».

«È un risultato importante per la città – dichiara il consigliere comunale del gruppo Democratici e Riformisti – ma non è frutto del caso. Ho seguito questa pratica con attenzione sin dai primi passi, sollecitando con costanza tutti gli enti coinvolti, mantenendo vivo l’interesse politico e monitorando l’iter tecnico-amministrativo. Vedere oggi il bando pubblicato è una grande soddisfazione per me e per il nostro gruppo, in quanto trattasi di un finanziamento molto prezioso per la nostra provincia, atteso da molto tempo».

I Mercati Generali furono inaugurati il 26 ottobre 1987 e per oltre due decenni hanno rappresentato un polo commerciale essenziale per tutta la Calabria. «Ma la chiusura, nel 2012, per carenze igienico-strutturali, accompagnata da promesse di interventi mai realizzati, ha trasformato quella che era una risorsa in un luogo dimenticato. Negli anni di quel capannone è rimasto ben poco, oggetto di furti continui, porte, celle frigo, muletti, sanitari, serrande e finestre, in pratica qualsiasi cosa fosse rimaste incustodita in quella struttura fantasma è sparita e quotidianamente ancora oggi viene utilizzato come rifugio da parte di qualche senza tetto».

«Spero vivamente – rimarca Staropoli – che dopo tutti questi anni trascorsi, sia giunto il momento di cancellare quell’“Ex” e di restituire alla città ed ai suoi cittadini una struttura finalmente rigenerata. Un risultato che è stato possibile grazie a un lavoro di squadra – sottolinea Staropoli –. Desidero ringraziare in primo luogo gli uffici tecnici del Comune, i professionisti coinvolti nella progettazione, e tutti gli attori istituzionali che hanno creduto nella possibilità di restituire dignità a questa struttura, principalmente il sindaco Enzo Romeo per avermi dato la possibilità di dedicarmi all’importante pratica. Un ringraziamento particolare va al consigliere regionale Ernesto Alecci (Pd), che non ha mai fatto mancare il suo supporto e il suo interessamento concreto, dimostrando ancora una volta attenzione per il territorio e per i progetti di rigenerazione urbana che puntano al rilancio delle nostre comunità».

Il bando, interamente telematico, scadrà alle ore 9:00 del 27 ottobre 2025, con apertura delle offerte fissata alle 9:30 dello stesso giorno presso la sede della Provincia. «Continueremo a vigilare con serietà, dentro e fuori dal Consiglio, affinché questo progetto non si fermi alla carta ma diventi realtà concreta per i cittadini», conclude Staropoli.