Ben 23 Comuni del Vibonese beneficeranno del finanziamento relativo al Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali per le comunità locali, fino a un tetto massimo di 150mila euro ciascuno. Tra di loro non figura Rombiolo. Da qui il malcontento della comunità per una circostanza che - così come sottolineano oggi i consiglieri di minoranza del gruppo Democratico in Movimento - Uniti per Rombiolo, Davide De Rito, Giuseppe Provenzano ed Eleonora Contartese - non può essere liquidata «come un semplice dato burocratico». Nell'occasione gli esponenti d'opposizione, «facendosi interpreti delle domande dei cittadini», chiedono al sindaco Caterina Contartese e alla sua maggioranza se il Comune ha partecipato ai bandi. E se questo è stato fatto, quali criticità hanno impedito l'ammissione del progetto.

«Se, invece, non è stata nemmeno presentata una candidatura - sottolineano - la questione assumerebbe contorni ancora più preoccupanti, trattandosi dell'ennesima occasione persa per intercettare risorse pubbliche destinate al territorio. Dei 22 milioni di euro che sono stati investiti nella provincia di Vibo Valentia riguardo i sistemi depurativi per Rombiolo nemmeno le briciole, eppure sul nostro territorio il problema della depurazione c'è, abbiamo due depuratori che non funzionano proprio e uno che funziona a singhiozzo, sarebbe stata una bella occasione per mettere mano a questa problematica ed invece niente, e pensare che comuni limitrofi a noi (San Costantino - Francica - Jonadi - Filandari) hanno ottenuto un finanziamento di € 4.600.000,00. Rombiolo - aggiungono - pur essendosi dotato nel tempo di una serie di servizi, continua a scontare problematiche serie per quanto riguarda la rete idrica, la viabilità, la depurazione e la rigenerazione urbana. Eppure in quest'ultimo biennio a moltissimi Comuni del Vibonese sono stati erogate somme considerevoli».