L’amministrazione comunale di Rombiolo, guidata dal sindaco Domenico Petrolo, amplia il cimitero con la realizzazione di quindici nuovi loculi per un importo complessivo di 30mila euro. E, pertanto, la giunta comunale ha dato mandato al responsabile dell’area tecnica del Palazzo Municipale di adottare apposita determinazione per il conferimento dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, compresa di progettazione per la sicurezza e, appunto, per la messa in opera dei nuovi locali. La somma necessaria per portare a compimento gli interventi è stata individuata da parte dell’amministrazione Petrolo all’interno del bilancio comunale. Inizialmente il progetto – risalente al 2013 – era diviso in quattro lotti e prevedeva la realizzazione di quindici loculi per ciascun lotto per un importo di lavori di 125mila euro, ma l’attuale esecutivo ha deciso di stralciare il suddetto progetto preliminare e procedere – come anticipato – alla realizzazione di un solo lotto comprensivo di soli quindici loculi.