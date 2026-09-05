A Ricadi slitta al 30 settembre 2026 il termine per presentare le istanze di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali. La proroga è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 31 agosto e concede quindi più tempo ai contribuenti interessati ad accedere alla misura già prevista dal Comune.

La nuova scadenza modifica il calendario originariamente fissato per la presentazione delle domande e rappresenta il principale esito del passaggio in aula sul provvedimento.

Nel corso della discussione non è però mancato il confronto politico sui tempi concessi ai cittadini. Il gruppo di opposizione Vivere Ricadi aveva infatti proposto una proroga più ampia, chiedendo di spostare il termine fino al 15 dicembre 2026. La richiesta non è stata accolta dalla maggioranza, che ha invece confermato la scelta del 30 settembre.

Secondo Vivere Ricadi, una finestra più lunga avrebbe consentito ai cittadini di verificare con maggiore calma la propria posizione e valutare l’adesione alla definizione agevolata, anche considerando che buona parte del periodo utile è coincisa con la stagione estiva, particolarmente intensa per un territorio a forte vocazione turistica come Ricadi.

«Abbiamo chiesto più tempo per i cittadini. La maggioranza ha detto no», sostiene il gruppo di opposizione nella nota diffusa dopo la seduta.

Le correzioni al provvedimento

Vivere Ricadi richiama inoltre l’attenzione su alcune incongruenze presenti nel testo del provvedimento prima dell’approvazione definitiva.

Secondo quanto riferito dall’opposizione, il documento riportava inizialmente due scadenze differenti per lo stesso adempimento: il 30 ottobre in un passaggio e il 30 settembre nel calendario procedurale. Il gruppo ha quindi chiesto la sospensione della seduta consiliare per consentire la correzione del testo.

Al termine dell’esame in aula, la data fissata per la presentazione delle istanze è stata dunque definitivamente individuata nel 30 settembre 2026.