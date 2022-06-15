Il sindaco rivolge un pensiero anche allo sfidante Corigliano, uscito sconfitto dalla tornata elettorale: «Rapporti di stima e amicizia rimangono inalterati»

All’indomani della netta vittoria ottenuta sull’avversario di turno Antonello Corigliano, arrivano le prime dichiarazioni del sindaco di San Costantino Calabro Nicola Derito. Una riconferma senza fraintendimenti e dubbi di sorta la sua, indice evidentemente del fatto che sino ad oggi i cittadini di San Costan hanno apprezzato l’operato del loro sindaco. Derito, del resto, vanta una carriera invidiabile nel ruolo di amministratore: cinque volte la guida del suo municipio. Un sindaco di provata esperienza, dunque. «I nostri concittadini – dichiara a Il Vibonese.it il riconfermato leader di “Prosperità e Cultura-Rinascita” – ci hanno eletti con una percentuale di voti del 64,78%, mai vista prima a San Costantino Calabro. Un dato che ci riempie di orgoglio, ma anche di enormi responsabilità per il prosieguo. Penso di aver in questi anni dimostrato di avere veramente a cuore le sorti della nostra comunità. Per quanto mi riguarda posso rassicurare che continueremo con spirito di sacrificio e di servizio a lavorare per lo sviluppo di questo territorio, così come del resto abbiamo fatto in questi anni». [Continua in basso]

Il pensiero del sindaco di San Costantino Calabro viene a questo punto rivolto all’avversario di turno Antonello Corigliano, sino a pochi mesi fa accanto a lui tra gli scanni dell’assise consiliare nel ruolo di vicesindaco, assessore e poi presidente del Consiglio comunale. «Nonostante in questa campagna elettorale ci siamo ritrovati uno contro l’altro – sottolinea – penso di poter dire che il nostro rapporto di stima e di amicizia, finiti i giochi, rimarrà inalterato. Per quanto ci riguarda puntiamo a lavorare anche nei prossimi cinque anni in pieno spirito di collaborazione e nel rispetto dei ruoli e della controparte democraticamente eletta. Convinti che tutti vogliamo la stessa cosa: il bene e lo sviluppo di questa nostra comunità».



Nella prossima consiliatura, al suo fianco, Derito avrà una squadra variegata, composta da Mario Grasso, Domenico Suppa, Cesare Denami, Riccardo, Maria Mercatante, Rosaria Deluca, Stefano, Palmiro Scarcia e Rossella Mercatante. Tuttavia, il riconfermato sindaco, a bocce ferme non dimentica di ringraziare anche gli altri componenti della sua lista che non sono stati eletti in Consiglio comunale. «Senza il loro contributo – afferma – non saremmo riusciti a conseguire questo risultato. Continueranno sempre a far parte del nostro gruppo. Del resto – conclude – le cose da fare rimangono ancora tante e molti sono i progetti in itinere o prossimi a partire. In cantiere, ci sono iniziative a favore della nostra comunità per circa due milioni e mezzo di euro. Finanziamenti con cui puntiamo a rendere ancora più vivibile, apprezzabile e ricco di servizi il nostro territorio».

