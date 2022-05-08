Il presidente del consiglio comunale se la vedrà, molto probabilmente, con l’attuale sindaco Derito. Il 14 maggio il termine ultimo per presentare le liste

«La mia è una candidatura che viene dal popolo, scaturita dal basso non dall’alto. E, in questo caso, dopo circa 25 anni di attività al servizio della gente e nei ruoli più variegati, ho deciso di propormi agli elettori da capolista e candidato a sindaco di questo Comune. Spinto proprio da loro, dagli stessi che in questi anni mi hanno permesso di risultare sempre il consigliere comunale più votato e che, ancora oggi, mi fermano per strada chiedendomi di assumere in prima persona la responsabilità delle scelte politico-amministrative future di questo territorio, senza delegarla ad altri».

Si presenta così Antonello Corigliano, annunciando la sua candidatura a primo cittadino di San Costantino Calabro. Le elezioni amministrative si terranno il prossimo 12 giugno, mentre le liste dovranno essere presentate entro il prossimo 14 maggio. L’attuale presidente del Consiglio comunale, con un passato da assessore, vicesindaco e consigliere della Provincia di Vibo Valentia, è il primo che esce ufficialmente allo scoperto, confermando che farà ancora parte della partita, ma in questo caso da leader e da guida indiscussa della lista civica “Alternativa per San Costantino”. [Continua in basso]

A contendersi con lui lo scranno più alto del Comune, sarà quasi sicuramente l’attuale sindaco Nicola Derito, anch’egli dato ormai prossimo ad annunciare il rinnovo della sua candidatura alla guida del Municipio di San Costantino Calabro. I due si conoscono bene, visto che in questi anni hanno quasi sempre lavorato fianco a fianco nell’amministrazione del territorio. In questa occasione, però, si ritroveranno molto probabilmente da avversari. «Continuerò a stare tra la gente e con la gente – assicura Corigliano – anche qualora divenissi sindaco di San Costantino. Stando attento ad ascoltare i bisogni di ognuno e cercando di risolverli, così come ho sempre fatto fino a oggi. Con umiltà e nel pieno rispetto della persona, cercando di mettere a disposizione la lunga esperienza politico-amministrativa da me acquisita in questi anni sul campo. Puntando ad attingere a fondi extraterritoriali, ma anche a sfruttare al meglio le attuali opportunità scaturite dal Pnrr».



La squadra che comporrà la lista del 57enne, impiegato delle Ferrovie della Calabria, è quasi pronta e «resta da definire solo qualche piccolo tassello». Della stessa faranno parte «persone di provata onestà, competenti, trasparenti e pronti a spendersi per la loro comunità». Infine, due parole vengono spese sull’eventualità di trovarsi di fronte l’attuale sindaco Nicola Derito. «Con lui abbiamo lavorato in sintonia per anni – conclude Corigliano – pur trovandoci politicamente su posizioni contrapposte. Ho pieno rispetto per la persona. Ultimamente, però, non ho condiviso molte sue scelte nel modo di amministrare la cosa pubblica e il nostro territorio comunale».