Una seduta intensa, chiusa con un voto che ha aperto una frattura politica dentro la stessa maggioranza. Nella serata del 3 luglio 2026 il Consiglio comunale di San Gregorio d’Ippona si è riunito per discutere, tra gli altri punti all’ordine del giorno, la mozione per il completamento del Monumento ai Caduti e la valorizzazione del cannone storico.

A illustrare la proposta è stato il consigliere Gregorio Lo Muto, promotore dell’iniziativa, che ha richiamato il valore storico e civile dell’intervento: «Questa proposta non appartiene a una parte politica. Appartiene alla storia del nostro paese. Ogni nome inciso su una lapide restituisce dignità a una famiglia e a una comunità che non dimentica».

Dopo il confronto in aula, la minoranza ha abbandonato la seduta prima del voto. La mozione è stata quindi respinta, con un esito determinato dal voto contrario della stessa maggioranza di cui Lo Muto fa parte.

L’amarezza di Lo Muto

Il consigliere non ha nascosto la propria delusione per quanto accaduto: «Questa sera non è stata respinta una semplice mozione, ma un’occasione per rendere giustizia a uomini che hanno sacrificato la propria vita». Lo Muto ha ricordato i caduti del paese e il senso della proposta, nata per inserire sul monumento i nomi ancora mancanti e restituire valore a un bene ritenuto parte del patrimonio identitario della comunità.

«Erano nostri concittadini. Erano stati ricordati il 22 maggio durante l’ultimo comizio. In quella giornata nessuno aveva obiettato. Adesso la mia stessa maggioranza ha bocciato la mozione presentata da me che sono della loro stessa maggioranza. Non ho parole», ha aggiunto il consigliere.

Per Lo Muto il tema avrebbe dovuto superare gli schieramenti: «Accetto il voto democratico del Consiglio comunale, ma non riesco a nascondere l’amarezza. Credevo che almeno sulla memoria storica potessimo camminare tutti nella stessa direzione».

La memoria come terreno di scontro

La vicenda ha trasformato un tema legato alla memoria collettiva in un terreno di confronto politico. Da un lato la proposta di completare il Monumento ai Caduti e valorizzare il cannone storico, dall’altro il voto contrario che ha fermato l’iniziativa in aula.

Lo Muto, però, assicura che il diniego del Consiglio comunale non fermerà il suo impegno e cita Giovanni Falcone: «Gli uomini passano, ma le idee restano». Poi aggiunge: «Le idee possono essere respinte, ma la memoria non si vota. La memoria vive nei cuori di chi non dimentica. Continuerò a lavorare perché ogni nostro Caduto abbia il posto che merita nella storia di San Gregorio d’Ippona».

Nel passaggio conclusivo, il consigliere parla apertamente di una ferita politica e personale: «Questa sera io mi sento amareggiato come cittadino. Scoprire che proprio chi condivide il mio percorso politico ha deciso di respingere questa mozione è una ferita nell’anima difficile da accettare».

Quindi la promessa di proseguire la battaglia: «La memoria non appartiene a una maggioranza o a una minoranza politica: appartiene a un’intera comunità, e sarà il tempo a giudicare quanto accaduto nella notte del 3 luglio 2026 a San Gregorio d’Ippona. Questa battaglia è stata persa in Consiglio comunale, ma continuerò a battermi affinché ogni nostro concittadino che ha sacrificato la propria vita per la Patria trovi finalmente il posto che merita sul Monumento ai Caduti. La memoria può essere rinviata, ma non cancellata».