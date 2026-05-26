Il primo cittadino uscente ottiene 826, mentre l’avversario si ferma a 709 consensi. L’affluenza raggiunge il 59,61%. Nella prima giornata della tornata elettorale si è registrato l’intervento dei carabinieri dopo che un elettore ha votato con una penna a sfera invece della speciale matita copiativa

Pasquale Farfaglia resta alla guida di San Gregorio d’Ippona. Il sindaco uscente, candidato con la lista “Farfaglia sindaco insieme per San Gregorio”, ha ottenuto 826 voti, pari al 53,81%, superando lo sfidante Alessandro Lacquaniti, fermo a 709 preferenze e al 46,19% con la lista “Noi per San Gregorio”. Il risultato è arrivato al termine dello scrutinio nelle 3 sezioni su 3 del Comune. I voti validi ai candidati sindaco sono stati 1.535. Alle urne si sono recati 1.560 elettori su 2.617 aventi diritto, con un’affluenza del 59,61%. Le schede nulle sono state 18, le bianche 7, nessuna contestata.

La nuova composizione del Consiglio comunale

La riconferma di Farfaglia consegna alla maggioranza 7 seggi in Consiglio comunale. Alla lista “Noi per San Gregorio” vanno invece 2 seggi, ai quali si aggiunge quello del candidato sindaco sconfitto Lacquaniti. Una vittoria non larghissima, ma sufficiente a garantire continuità amministrativa al gruppo che ha sostenuto il primo cittadino uscente. Il voto sancisce quindi la prosecuzione dell’esperienza amministrativa guidata da Farfaglia, chiamato ora ad aprire il nuovo mandato dopo una consultazione segnata da un confronto a due e da un episodio che, nella giornata di domenica, aveva creato tensione in uno dei seggi.

Il caso della penna al seggio

Nel pomeriggio del primo giorno di voto, nel plesso scolastico di via Umberto I, al seggio numero 3, si erano registrati momenti di caos dopo che un elettore avrebbe votato con una normale penna a sfera anziché con la matita copiativa. Secondo quanto emerso, l’errore sarebbe stato notato dalla moglie di un candidato. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia per verificare l’accaduto e accertare se l’episodio avesse riguardato altri elettori. Le forze dell’ordine avevano inoltre invitato alcuni candidati presenti nei pressi del plesso a non avvicinarsi ai seggi e a rispettare la distanza prevista dalla legge. Un episodio che ha turbato per alcune ore la consultazione, senza però incidere sul completamento delle operazioni elettorali e sul risultato finale, che riconsegna il municipio a Pasquale Farfaglia.