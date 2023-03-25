L’ex primo cittadino Pezzo rivendica l’impegno e l’ottenimento di un finanziamento da un milione di euro per la rigenerazione urbana

«Piazza Umberto I a Sant’Onofrio cambia look. Sono iniziati da qualche settimana i lavori di smantellamento dell’impianto carburanti realizzato agli inizi degli anni Sessanta. Non si tratta di un intervento a caso o una semplice iniziativa della Società petrolifera ma è l’inizio di un processo importante voluto fortemente dell’amministrazione Pezzo». Lo scrive l’ex sindaco ricordando il lavoro portato avanti per ottenere «un finanziamento per la rigenerazione urbana della Piazza per un importo di un milione di euro. [Continua in basso]

In tale contesto è stato necessario intervenire per facilitare la rimozione del servizio carburanti, impianto antiestetico e pericoloso, allo scopo di dare più spazio ad un nuovo progetto avveniristico dell’area. La riqualificazione urbana, insomma, è un tema cruciale, che riassume le sfide poste dalla gestione sia dello spazio pubblico sia della società che in questo si sviluppa, in tempi di grande cambiamento come quelli che stiamo vivendo. Scopo del progetto – evidenzia l’ex amministratore – è quello di migliorare, recuperare e riqualificare a livello sociale e culturale la Piazza e l’obiettivo principale è l’ottimizzazione degli spazi disponibili, ridisegnando l’attuale configurazione delle aree coinvolgendo anche le parti periferiche».

La progettazione della nuova Piazza è stata affidata all’architetto Vincenzo Latina, docente di composizione Architettonica e Urbana presso l’Università di Catania: «Come Amministrazione Comunale, mandata via maldestramente, siamo veramente orgogliosi di aver contribuito fortemente al futuro volto della piazza, dell’intero paese e, quindi, della comunità santonofrese».

