Il consigliere comunale spiega che mentre nell'ordinanza di chiusura si parla di «pericoli per la pubblica incolumità», nella relazione del tecnico si dichiara che l'edificio «è idoneo all'uso»: «Chi ha ragione?»

«I soldi pubblici sono dei cittadini e devono essere spesi nel loro interesse e soprattutto secondo il criterio del buon padre di famiglia. In proposito, il compito dei consiglieri comunali è quello di verificare che ciò accada». Con queste parole il consigliere comunale di minoranza Stefano Luciano torna sulla scuola di Portosalvo, chiusa «nonostante una spesa di circa 100mila euro effettuata per migliorarne le condizioni, con la conseguenza di un grave disagio per l’intera comunità ed un rischio concreto per l’incolumità a cui sono stati sottoposti gli alunni». [Continua in basso]

A tal proposito, spiega Luciano, «la novità è che a seguito di un accesso agli atti che ho protocollato recentemente è emerso un ulteriore elemento che merita di essere approfondito e cioè una evidente contraddittorietà tra l’ordinanza del sindaco di chiusura della scuola n. 2672/2021 e la relazione sottoscritta dal tecnico comunale competente prot. 12018 del 8.03.2022. Ed infatti, mentre la prima fa espresso riferimento alla inidoneità della scuola ed a pericoli per la pubblica incolumità, tanto da disporne la chiusura, la relazione del tecnico comunale invece dichiara che la scuola è in sicurezza ed idonea all’uso».

«A questo punto – incalza l’ex Pd, ora passato ad Azione – diventa fondamentale capire chi sbaglia e delle due l’una: o commette un grave errore il sindaco della città che forse si è avvalsa di una consulenza privata o commette un grave errore il responsabile dell’ufficio tecnico. Ma la cosa ancor più grave è che evidentemente le due parti non parlano fra loro reiterando uno degli errori più gravi che è stato commesso negli ultimi anni che consiste nel mancato coordinamento tra la parte politica e la parte tecnica. Come può funzionare – chiede – un Comune quando il sindaco che dovrebbe dare l’indirizzo e l’ufficio tecnico che dovrebbe eseguire le direttive assumono posizioni diametralmente opposte su temi fondamentali come la sicurezza negli edifici scolastici?».



Luciano annuncia poi che al prossimo consiglio comunale, in programma venerdì, proporrà nuovamente il tema della scuola di Portosalvo «con la volontà di chiarire tutti i punti sopra specificati affinché i cittadini possano comprendere i contorni di tale vicenda. L’occasione sarà altresì utile per invitare il sindaco a confrontarsi con gli uffici e viceversa affinché – conclude – la complessa macchina amministrativa rappresentata dal Comune possa funzionare secondo i criteri di efficienza ed efficacia».