Giuramento in Municipio a Serra San Bruno del rieletto sindaco, Alfredo Barillari, e nomina della nuova giunta comunale. Sono i due passaggi andati in “scena” ieri sera nella sala consiliare di palazzo Chimirri. Dopo la convalida dei consiglieri eletti, la lettura dei componenti dell’esecutivo comunale: la carica di vicesindaco è stata assegnata a Rosanna Federico, mentre gli assessori sono stati indicati nelle persone di Raffaela Ariganello, Valerio Lagrotteria e Giuseppe Zaffino. Ancora da assegnare da parte del sindaco, invece, le singole deleghe ai componenti della giunta comunale. Da ricordare che Alfredo Barillari è stato riconfermato primo cittadino nelle elezioni comunali del 24 e 25 maggio superando di ben 598 voti la lista che vedeva candidato a sindaco Vincenzo Damiani.

Il Consiglio comunale tra le fila della maggioranza per la lista “Liberamente”, accanto al sindaco Barillari e agli assessori è composto dai consiglieri Sabina Maiolo, Maria Grazia Pelaia, Assunta Spatola, Fabio Valente. Sui banchi della minoranza prendono invece posto i rappresentanti di “Rinascita Comune”, vale a dire i consiglieri Vincenzo Damiani, Vito Regio e Luigi Tassone, mentre per la lista “La Restanza” è stato eletto Adriano Tassone. Composta nel corso della seduta del Consiglio comunale anche la nuova Commissione elettorale. Ne fanno parte i consiglieri: Vito Regio, Fabio Valente e Sabina Maiolo (consiglieri supplenti Raffaela Ariganello, Maria Grazia Pelaia e Adriano Tassone). Assunta Spatola e Luigi Tassone entrano invece nella Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari.