Il primo cittadino ufficializza la distribuzione degli incarichi e detta la linea della consiliatura: «Lavorare uniti, con trasparenza e dedizione al servizio della comunità»

Dopo le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, prende forma la nuova squadra di governo cittadino. Il rieletto sindaco Alfredo Barillari ha infatti ufficializzato l’assegnazione delle deleghe agli assessori e ai consiglieri comunali, definendo la distribuzione dei compiti per la consiliatura appena avviata.

Una ripartizione di incarichi che, secondo quanto comunicato dall’amministrazione, nasce con l’obiettivo di garantire una gestione «efficiente, competente e vicina» alle esigenze della comunità, attraverso una squadra chiamata a seguire i diversi settori della vita amministrativa.

Il primo cittadino ha deciso di mantenere ad interim le deleghe relative ai Lavori pubblici, alla Tutela degli animali e alla Raccolta differenziata.

La carica di vicesindaco è stata affidata a Rosanna Federico, alla quale sono state assegnate le deleghe al Bilancio, al Personale, all’Ambito territoriale (ATS) e ai Diritti dell’infanzia. Giuseppe Zaffino entra nella squadra di giunta con le competenze sul Verde urbano e sulla Protezione civile comunale, mentre Raffaela Ariganello seguirà le Politiche sociali e della famiglia. A Valerio Lagrotteria sono state affidate Urbanistica, Pianificazione dei bandi comunitari, nazionali e regionali, Turismo e Attività produttive.

Accanto agli assessori, il sindaco ha attribuito anche specifiche deleghe ai consiglieri comunali, con l’intento di rafforzare il rapporto diretto con il territorio. Fabio Valente si occuperà di Manutenzione urbana, Viabilità, Rapporti istituzionali e Sostenibilità. Sabina Maiolo seguirà la Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI), gli Enti del Terzo settore, la Digitalizzazione e la Comunicazione con il cittadino. Ad Assunta Spatola sono state assegnate Sport e Pari opportunità, mentre Maria Grazia Pelaia avrà le deleghe a Politiche giovanili, Scuola e Servizi alla cittadinanza.

Nel presentare la nuova organizzazione amministrativa, il sindaco ha rivolto un augurio di buon lavoro a tutta la squadra, ribadendo la linea che accompagnerà il mandato: «Il nostro obiettivo resta uno solo: lavorare uniti, con trasparenza e dedizione, al servizio di ogni singolo cittadino».