L’avvocato Raffaele Masciari, stimato legale serrese, aderisce a Liberamente. La notizia è confermata dal sodalizio politico che parla di una «scelta di campo chiara che guarda al futuro di Serra San Bruno». «Il movimento Liberamente – si legge in una nota stampa - ha accolto con entusiasmo la decisione del legale riconoscendo in Masciari una figura carismatica e capace di mettere a disposizione la propria esperienza per l’intero gruppo e la propria comunità. L’avvocato, non più attivo in prima linea nella politica locale da diverso tempo, ha visto riaccendere la propria passione civica e per questo motivo ha abbracciato il progetto che ha portato ottimi risultati per Serra San Bruno».

Per il sindaco Barillari «Lelè è un punto di riferimento con il quale, in questi anni, ho sempre avuto un rapporto schietto e aperto al confronto basato anche sul fatto che in passato ha ricoperto ruoli amministrativi di rilievo. Tra consigli e riflessioni, il suo coinvolgimento è cresciuto nel tempo ed ora sono molto felice della sua scelta».

Sicuro di poter dare il proprio contributo, per l’avvocato Masciari «il movimento civico Liberamente ha profuso in questi anni passione e sacrificio per Serra, dimostrandosi l’unica compagine affidabile per continuare un progetto che ha dato tanto alla comunità. Entro in questo gruppo con la voglia di sostenere una visione di crescita per Serra, mettendo a disposizione i miei valori e l’amore che nutro per la mia comunità». L’adesione di Masciari è una scelta importante di campo «che rafforza l’intera compagine amministrativa a pochi mesi dal voto», conclude il comunicato.