Il movimento civico SiAmo Stefanaconi annuncia la propria partecipazione alle elezioni amministrative in programma il prossimo autunno. Il gruppo, espressione dell’amministrazione comunale che, con il sindaco Salvatore Solano, ha guidato il Comune per due legislature - l’ultima interrotta per lo scioglimento degli organi elettivi per presunte infiltrazioni mafiose - si prepara così a ripresentarsi al giudizio dell’elettorato. Dopo «un’approfondita analisi interna», il movimento ha scelto «in modo compatto di proseguire il percorso politico e amministrativo avviato nel 2017».

«Un dovere morale tornare in campo - scrive il gruppo in una nota - non solo per una scelta politica, ma per rispetto verso quei cittadini che, anche nei momenti più difficili e ingloriosi per la comunità, non ci hanno mai fatto mancare la propria vicinanza. È a loro che oggi si rivolge questa decisione: a chi, ogni giorno, continua a chiedere con forza un ritorno, coltivando la speranza di rivivere quegli anni condivisi durante le precedenti esperienze amministrative».

Il movimento richiama anche le vicende, ritenute «ingiuste», che hanno segnato la conclusione anticipata dell’esperienza amministrativa, denunciando «una narrazione distorta della realtà. Una rappresentazione che la stessa sentenza del Consiglio di Stato, pur non condivisibile né nel merito né nel metodo, ha in parte ricondotto alla sua dimensione autentica, restituendo un quadro dell’amministrazione comunale tutt’altro che compromesso. Come riconosciuto dallo stesso giudice, gli elementi raccolti “non pretendono di dimostrare il condizionamento dell’ente”. È la stessa sentenza, dunque, ad attestare l’assenza di episodi di infiltrazione mafiosa, così come di situazioni riconducibili a malagestio. Al contrario, emerge un quadro in cui si evidenzia una sostanziale diligenza dell’azione amministrativa, senza che siano state accertate responsabilità o forme di compromissione a carico di amministratori e dipendenti. Tantomeno le vicende penali che avevano coinvolto il nostro sindaco - conclusasi con assoluzione “perché il fatto non sussiste” - presentavano alcuna correlazione con contestazioni riguardanti l’ente comunale. Ne deriva un quadro chiaro e coerente con quanto da sempre sostenuto: quello di un’amministrazione trasparente e virtuosa, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo. Se in questa vicenda ha prevalso l’ingiustizia, non può essere negata l’esigenza di affermare una verità storica, avviando un percorso pubblico e condiviso volto a ricostruire e far emergere, in modo graduale e trasparente, quella che viene definita la reale dimensione dei fatti».

Una scelta che viene presentata come un «impegno verso la storia personale e collettiva di una comunità che - sottolinea ancora SiAmo Stefanaconi - ha sempre dimostrato la capacità di reagire alle difficoltà e ai fenomeni criminali. Da qui la decisione di non arretrare e di tornare in campo, rivendicando quello che viene definito un “dovere civico” nei confronti del paese e dei suoi cittadini, con l’obiettivo di riavviare un percorso condiviso con la comunità e rafforzare quel senso di appartenenza e di orgoglio locale costruito negli anni di governo. SiAmo Stefanaconi si presenta così alle prossime elezioni come un gruppo unito, determinato a proseguire il proprio percorso e a rilanciare un progetto politico orientato al futuro del territorio».