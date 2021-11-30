Lo fa sapere Riccardo Tucci, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Le risorse destinate agli enti locali dal precedente Governo Conte

«É di otto milioni e mezzo di euro l'ammontare di contributi destinato ai Comuni del Vibonese dal Governo, per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio e di edifici statali, comprese le scuole. Le risorse derivano da passati provvedimenti perorati dal Movimento 5 stelle durante il Governo Conte e ora assegnati dagli uffici del Ministero dell'Interno».

É quanto fa sapere, in una nota, il parlamentare del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, che aggiunge: «Complessivamente saranno coinvolti 10 comuni per un totale di 17 interventi. Quest’ultimi – continua il deputato – riguarderanno investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico relativamente a strade, ponti e viadotti, nonché investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici, con precedenza per gli istituti scolastici. Le risorse in arrivo rappresentano una boccata di ossigeno per i dissestati comuni del Vibonese alle prese con un’infinità di problemi, la gran parte delle volte dovuti alla fragilità idrogeologica del territorio. Il moltiplicarsi di eventi meteorologici avversi di particolare intensità, causati dagli sconvolgimenti climatici, ci impone di correre ai ripari prima che sia troppo tardi», conclude Tucci.

I Comuni beneficiari con i relativi importi assegnati

1. Acquaro 299.984 euro

2. Dinami 1.000.000 euro

3. Filadelfia 2.500.000 euro

4. Francavilla Angitola 300.000 euro

5. Ionadi 980.000 euro

6. Parghelia 500.000 euro

7. San Costantino Calabro 431.500 euro

8. San Gregorio d’Ippona 715.000 euro

9. Serra San Bruno 700.000 euro

10. Spadola 950.000 euro