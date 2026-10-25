Dopo l’apertura del circolo tematico “Costa degli Dei”, il partito punta a rafforzare la propria presenza sul territorio provinciale. Silvio Primerano nominato coordinatore fino al congresso. La nuova sezione sarà intitolata a Carlo Primerano e Nella Perciavalle

Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Sinistra Italiana/Alleanza Verdi e Sinistra nel Vibonese. Dopo l’apertura del circolo tematico “Costa degli Dei”, con sede a Parghelia, che comprende anche i comuni di Zaccanopoli, Briatico e Zambrone, il partito avvia il percorso per la riapertura della propria sezione a Pizzo, guardando anche alle elezioni amministrative del 2027.

Nei giorni scorsi, nella città napitina, si è svolta un’assemblea alla quale hanno partecipato vecchi e nuovi iscritti e simpatizzanti. L’incontro, organizzato dalla segreteria provinciale e coordinato da Silvio Primerano, ha visto la presenza del segretario provinciale Fortunato Petrolo e dei componenti della segreteria Alfonso Galati e Franco Sammarco.

«Siamo fortemente motivati a riprendere quel cammino e a mettere al centro dell’azione politica quei valori che hanno reso Sinistra Italiana a Pizzo protagonista negli anni passati», si legge in un comunicato stampa.

Nel corso dell’assemblea è stata ripercorsa la storia del partito a Pizzo, dove in passato era presente una sezione con un gruppo dirigente qualificato e un numero consistente di iscritti. «La riapertura del circolo è una dimostrazione tangibile della necessità di continuare a fare politica sul territorio, di consolidare il rapporto con i cittadini e con la comunità, di impegnarsi per dare voce a tutti e garantire la loro partecipazione al dibattito e al confronto».

Il dibattito si è concentrato anche sul futuro amministrativo di Pizzo, in vista delle elezioni comunali previste nel 2027. Un appuntamento rispetto al quale Sinistra Italiana/AVS rivendica un ruolo attivo sia nella scelta del candidato a sindaco sia nella costruzione della lista elettorale.

Sul tema, Petrolo ha ricordato che il confronto tra le forze della coalizione progressista è stato avviato nel luglio scorso, durante una riunione a Vibo Valentia alla quale hanno partecipato le federazioni provinciali di Sinistra Italiana/AVS e gli altri partiti coinvolti.

«Riteniamo ogni proposta di candidatura legittima nel perimetro della coalizione progressista, non condividiamo però le fughe in avanti che possono essere causa di malessere per la coalizione stessa», si legge nel comunicato.

Al termine dei lavori, il segretario provinciale Fortunato Petrolo ha affidato a Silvio Primerano il compito di coordinare gli iscritti del circolo fino alla celebrazione del congresso.

L’assemblea ha inoltre condiviso la decisione di intitolare la futura sezione cittadina di Sinistra Italiana/AVS alla memoria di Carlo Primerano e Nella Perciavalle, nel segno della continuità con la storia politica e umana della sinistra locale.