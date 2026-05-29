Sabato 30 maggio nella sala consiliare si discuterà della sede territoriale con iscritti e cittadini. La federazione provinciale indica lavoro, sanità, viabilità ed erosione costiera tra i nodi sui quali costruire partecipazione e confronto

La segreteria provinciale di Sinistra Italiana/Avs di Vibo Valentia ha convocato per sabato 30 maggio 2026 alle 17.30 l’assemblea degli iscritti dei Comuni di Briatico, Zaccanopoli e Parghelia. L’incontro si terrà nella sala consiliare del Comune di Parghelia e sarà aperto al contributo dei cittadini, con al centro la costituzione del circolo tematico "Costa degli Dei", con sede a Parghelia.

Dalla federazione spiegano che l’assemblea è stata convocata «per discutere, con il contributo dei cittadini, della costituzione di un circolo tematico di Sinistra Italiana/Avs "Costa degli Dei" con sede a Parghelia», pensato per dare una presenza più stabile al partito nei tre comuni interessati.

Un nuovo radicamento dopo la nascita a Vibo Valentia

«Sinistra Italiana, nata a Vibo Valentia nel 2024, in questi due anni ha verificato la complessità di penetrazione nel tessuto sociale, che pure cresce, e rimane un punto di aggregazione insostituibile per il radicamento nei comuni», si legge nella nota. Un’esperienza che, secondo la segreteria provinciale, non basta ancora a costruire un rapporto quotidiano con le comunità: «Riteniamo che non sia sufficiente a costruire quel rapporto diretto con i cittadini, che necessitano di una presenza costante di informazioni sui temi di carattere nazionale, ma soprattutto sulle difficoltà esistenti e diffuse nei nostri territori, per dare maggiore concretezza e stimolare l’interesse alla politica».

Il circolo tematico per Briatico, Zaccanopoli e Parghelia

Per questo, prosegue la federazione, «Sinistra Italiana ha recepito questo bisogno e ha avviato un confronto con gli iscritti», arrivando alla proposta di «un nuovo rapporto attraverso l’apertura di un nuovo circolo tematico, che comprende tre comuni: Briatico, Zaccanopoli e Parghelia».

La funzione del circolo sarà quella di mettere insieme iscritti, cittadini e competenze del territorio su questioni considerate centrali: «Avrà il compito e la funzione di favorire il coinvolgimento di competenze diffuse esistenti sul territorio su temi di grande valore sociale, come turismo, legalità, ambiente, erosione costiera, lavoro, sanità, viabilità, che sono di grande interesse locale, regionale e nazionale, in un territorio a grande vocazione turistica».

«La politica distante dai problemi reali»

La nota insiste sulla necessità di trasformare il circolo in uno spazio di confronto. «Noi riteniamo che questo sia il giusto approccio per realizzare momenti di aggregazione sociale, che possa dare una spinta per una costante partecipazione alla vita sociale dei giovani e dei cittadini, che oggi vedono la politica distante dai problemi reali del proprio territorio. Il nostro impegno sarà finalizzato a costruire un rapporto diretto con il territorio, attraverso nuove forme di aggregazione sociale che possano stimolare e superare ogni difficoltà aggregativa».

I lavori dell’assemblea

I lavori saranno presieduti da Pino Grasso. I saluti saranno affidati a Pasquale Ferrazzo, consigliere comunale di Sinistra Italiana al Comune di Parghelia. La relazione sarà tenuta da Fortunato Petrolo, segretario provinciale di Sinistra Italiana a Vibo Valentia. Interverrà Sergio Barbuto, consigliere comunale e provinciale di Sinistra Italiana a Vibo Valentia. Dopo il dibattito, le conclusioni saranno affidate a Fernando Pignataro, segretario regionale di Sinistra Italiana/Avs Calabria.