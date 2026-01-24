Il Comune delle Preserre si è visto finanziare tre progetti, attestandosi tra i 14 enti locali vibonesi che hanno incassato di più dal bando nazionale del Mase

Soriano Calabro entra nella graduatoria nazionale dei Comuni ammessi ai finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dedicati alla sostenibilità e all’efficienza energetica degli edifici pubblici. Nel Vibonese sono 14 i Comuni che hanno aderito con successo al bando e Soriano e tra quelli sono riusciti ad incassare di più.

Un risultato che porterà nelle casse comunali circa 600mila euro, sotto forma di contributi a fondo perduto, destinati a interventi di riqualificazione su strutture strategiche del patrimonio pubblico.

Le risorse rientrano nell’ambito del programma nazionale che sostiene le amministrazioni locali nella riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, migliorando al tempo stesso la funzionalità e il comfort degli edifici destinati a servizi collettivi. La dotazione complessiva del bando supera i 232 milioni di euro.

Gli interventi in programma

Il finanziamento ottenuto dal Comune guidato dal sindaco Antonino De Nardo sarà impiegato per tre interventi distinti: la ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo “Alexandra Primerano”, la riqualificazione di una parte della scuola dell’infanzia e il recupero dell’immobile dell’ex caserma dei carabinieri, in località San Francesco.

Le somme assegnate ai singoli interventi ammontano rispettivamente a 162.002 euro, 192.563 euro e 259.813 euro. Gli interventi mirano a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici attraverso opere di efficientamento che consentiranno una riduzione dei consumi, un contenimento dei costi di gestione e un miglioramento complessivo della qualità degli spazi utilizzati da cittadini, studenti e associazioni sportive.

Le parole del sindaco

«Questo finanziamento è un risultato importante che premia il lavoro di programmazione e progettazione portato avanti dall’Amministrazione – ha commentato il sindaco De Nardo –. Parliamo di interventi concreti che interesseranno edifici molto frequentati, con benefici immediati in termini di efficienza, sicurezza e qualità degli ambienti».

Il primo cittadino ha poi evidenziato il valore strategico dell’operazione: «Investire nell’efficienza energetica significa guardare al futuro, ridurre i costi di gestione per il Comune e contribuire alla sostenibilità ambientale. Questi interventi si inseriscono in un percorso più ampio di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale».

Infine, l’impegno a proseguire su questa linea: «Continueremo a lavorare per intercettare nuove risorse e offrire risposte concrete ai bisogni del territorio, con l’obiettivo di rendere Soriano Calabro un Comune sempre più moderno, efficiente e attento all’ambiente».