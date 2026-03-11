L'ultimo anno e mezzo è stato alquanto intenso per l'amministrazione comunale di Soriano Calabro, con la giunta guidata dal sindaco Antonino De Nardo che ha dovuto gestire diverse situazioni complicate, economiche e amministrative.

I punti da chiarire

A fare il punto della situazione è stato proprio il primo cittadino, soprattutto sul contesto amministrativo e finanziario: «Fin dal nostro insediamento, ovvero giugno 2024, abbiamo avviato un’attenta ricognizione della situazione amministrativa e finanziaria dell’Ente, maturata nel corso degli anni che hanno preceduto l’attuale consiliatura. Nello specifico, tre sono i punti focali: presenza di debiti fuori bilancio; contratti di fornitura ed erogazione energetica particolarmente onerosi per l’Ente; posizioni contributive previdenziali relative al personale che in passato non risultavano correttamente versate e alle quali abbiamo dovuto provvedere. A questo quadro si aggiunge un ulteriore elemento che nel tempo ha inciso ulteriormente sulla situazione finanziaria del Comune, negli anni antecedenti al nostro insediamento l’Ente ha infatti anticipato, con risorse proprie, somme molto rilevanti per la realizzazione di opere pubbliche che avrebbero dovuto essere successivamente rimborsate attraverso trasferimenti dagli enti preposti. Tuttavia, una parte significativa di queste somme non è stata ancora incassata per ritardi e inadempimenti di rendicontazioni che non erano state eseguite a suo tempo, generando una pressione sulla liquidità della cassa comunale».

Il mantenimento dei servizi

Il sindaco De Nardo inizia dunque un excursus per riassumere le vicissitudini degli ultimi anni, soprattutto antecedenti questo operato politico: «Nell’arco dell’anno 2025 si sono susseguiti una serie di Decreti Ingiuntivi da parte di Ditte e professionisti che, non vedendosi saldate le proprie fatture, hanno avviato le competenti autorità giudiziarie. A conclusione di una controversia giudiziaria iniziata nel 2019, inoltre, sempre nell'anno 2025 è stata notificata una sentenza con cui il Comune di Soriano risulta essere soccombente per un importo 250.000 euro. È importante chiarire che queste situazioni contingenti non sono il risultato di condotte imputabili all’attuale Amministrazione, bensì rappresentano l’effetto di dinamiche amministrative sviluppatesi nel corso degli anni pregressi. L’attuale amministrazione ha scelto di affrontarle con senso di responsabilità, lavorando per riportare ordine nella gestione finanziaria dell’Ente e per costruire progressivamente condizioni più solide e sostenibili per il futuro del Comune. La scelta dell’Amministrazione è stata chiara: affrontare con serietà le criticità esistenti senza interrompere i servizi e senza rallentare l’attività del Comune. Nonostante il contesto complesso, il Comune di Soriano Calabro continua infatti a garantire con regolarità tutti i servizi pubblici essenziali per la comunità: il trasporto scolastico per gli studenti; il servizio di refezione scolastica; il sostegno alle attività sportive, sociali e culturali del territorio; la manutenzione del territorio, delle strade e degli edifici comunali; il servizio di raccolta differenziata ed il decoro urbano; l’efficientamento idrico».

Tributi e dipendenti

Rimane inoltre attuale la questione delle tasse comunali, linfa vita della gestione finanziaria dell'Ente e dell'auto-mantenimento della comunità. De Nardo tocca anche questo punto: «Il pagamento dei tributi non è una scelta, ma un dovere civico. In tale contesto l’Amministrazione ha provveduto sistematicamente ad avviare un percorso di interventi concreti per venire incontro ai cittadini e conseguentemente aumentare la percentuale di riscossione. Tra questi si evidenziano la riduzione delle tariffe del servizio idrico attraverso la drastica diminuzione dei costi (quota fissa contatore, indici di calcolo relativi al consumo per mc, canone fognatura e canone depurazione). In merito alla gestione del personale, si è pensato di avviare delle procedure che mirassero a valorizzare capacità e competenze, in questa direzione sono state attivate progressioni economiche orizzontali e verticali per rafforzare l’organizzazione degli uffici. Inoltre sono stati avviati percorsi di formazione e responsabilizzazione del personale interno, il tutto attraverso legittime procedure concorsuali.

La gestione dell'Ufficio Tecnico

Altro nodo da sciogliere, in ottica servizi pubblici, è quello relativo l'Ufficio Tecnico: «Tenuto conto - continua il sindaco - che il precedente dirigente dell’Ufficio Tecnico ha preferito trasferirsi in altro Comune, si è reso necessaria l’assunzione di un sostituto ai sensi dell’articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali, il tutto attraverso una selezione pubblica alla quale hanno partecipato circa venti professionisti e, paradossalmente, il giorno del colloquio era presente solo il professionista poi selezionato. Questa figura sarà chiamata a seguire attività strategiche per il futuro del Comune, tra cui la definizione e la regolarizzazione del Piano Strutturale Associato, la rendicontazione di numerose opere pubbliche avviate negli anni passati e la progettazione di nuovi interventi utili a intercettare finanziamenti e risorse pubbliche per lo sviluppo del territorio. L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: mettere ordine nelle criticità esistenti, rafforzare la struttura amministrativa del Comune e costruire progressivamente condizioni finanziarie più solide per il futuro della nostra comunità.

Percorso di costruzione

Insomma, l'attuale giunta sta cercando di fare fronte su più punti focali ma non perdendo mai di vista il cammino prefissato: «Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi dei dipendenti, se pur vero che hanno subito qualche ritardo ad oggi risultano regolarmente liquidati. Il nostro percorso, sin dal primo giorno. è stato abbastanza chiaro: affrontare le criticità, rafforzare la struttura comunale e costruire condizioni finanziarie solide per il futuro della comunità. In tal senso, si sta lavorando alla redazione di un piano di riequilibrio economico-finanziario. L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare con impegno, trasparenza e senso delle istituzioni per affrontare le difficoltà e creare nuove opportunità di sviluppo per il nostro paese, rimanendo sempre vicina ai cittadini con spirito di servizio e responsabilità».