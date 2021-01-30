L’assessore comunale ai Lavori pubblici spiega: «Durante i lavori sono emerse diverse problematiche ma l’opera non rimarrà un’incompiuta». Affidato l’accordo di programma per la manutenzione delle strade della frazione portuale

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Giovanni Russo, interviene sullo stato dell’arte dei lavori del sottopasso ferroviario di Vibo Marina dopo la recente denuncia, formulata dalla nostra testata, in cui si segnalava l’ennesimo allagamento del sottopasso.

«Questa opera – spiega Russo – finanziata per un importo di 2,5 milioni di euro dalla Regione Calabria, è stata appaltata grazie all’impegno dell’amministrazione D’Agostino, in virtù di un progetto che ne prevedeva la piena fruibilità. In corso d’opera sono emerse diverse problematiche che hanno richiesto l’adozione di una perizia di variante, non comprendente però alcune opere indispensabili, soprattutto per la gestione delle fasi emergenziali (alluvioni e eventi sismici) rendendo nei fatti inefficace il collaudo delle opere fin qui realizzate e la non fruibilità in sicurezza dell’opera».

Opere, prosegue l’assessore, «in parte ricomprese nel progetto iniziale, e da questo successivamente stralciate, in fase di redazione della perizia di variante (per le motivazioni che hanno determinato la necessità di redigere la stessa), tutte evidentemente indispensabili per l’utilizzo e il godimento dell’opera in sicurezza. Questa amministrazione, consapevole della notevole importanza di tale intervento infrastrutturale, si è subito attivata per il reperimento delle somme necessarie alla realizzazione delle sopra citate opere tese al completamento e soprattutto alla piena fruibilità in sicurezza».

Diverse, aggiunge Russo, «sono state le interlocuzioni con la Regione Calabria per capire se in passato tali somme fossero state reperite dall’Amministrazione comunale di Vibo Valentia, non ottenendo nessun riscontro in merito. Ciononostante grazie alla collaborazione tra questa Amministrazione comunale, il dipartimento infrastrutture Lavori pubblici e il dipartimento Programmazione della Regione Calabria, nei giorni scorsi siamo giunti all’importante risultato del reperimento effettivo delle somme necessarie al completamento del sottopasso di Vibo Marina. Infatti con delibera n.528 della seduta del 30.12.2020 la Giunta regionale ha stanziato i fondi necessari. Pertanto appena verrà emesso il decreto di trasferimento delle risorse finanziarie pari a 450.000,00 euro, l’Amministrazione provvederà con sollecitudine ad avviare il procedimento necessario all’ultimazione dell’opera. Sarà pertanto possibile evitare attraverso l’adozione di atti concreti e fatti realmente riscontrabili e documentati che il sottopasso rimanga un’incompiuta».

Accordo di programma per le strade di Vibo Marina

Al contempo, l’assessore Russo ha annunciato l’affidamento dell’accordo di programma per la manutenzione delle strade di Vibo Marina. «Prosegue – afferma – la programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade pubbliche e si punta sulla frazione di Vibo Marina. Grazie all’istituzione di un accordo quadro per la manutenzione stradale, che rappresenta una novità per il nostro Comune, riusciremo a gestire gli interventi in modo più efficiente e veloce, evitando la frequente ripetizione di procedure di gara per l’affidamento di lavori. Si svolgeranno dunque con rapidità quei lavori la cui necessità e urgenza non può essere prevista in anticipo, oltre a procedere con più celerità nella programmazione. Inoltre, con la stipula dell’accordo quadro, l’Amministrazione può determinare in anticipo i costi manutentivi, con notevoli vantaggi in termini organizzativi e finanziari. Con l’accordo quadro, l’Amministrazione comunale costituisce uno strumento operativo utile a consentire una maggiore tempestività degli interventi che man mano si rendono necessari e una contestuale eliminazione delle criticità, a tutela dell’incolumità pubblica nella frazione di Vibo Marina. Sarà garantito, dunque, un sistema di interventi di manutenzione delle strade comunali più puntale e celere».