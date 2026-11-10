L’ex primo cittadino di Zambrone ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia torna sulla fine delle due esperienze amministrative dopo le dimissioni di sei consiglieri e propone mandati di quattro anni e un tetto di tre per tutti i primi cittadini

Una breve riflessione sull’iter di riforma di alcuni importanti istituti delle autonomie locali che il Governo si appresta ad avviare.

L’elezione diretta del Presidente della Provincia da parte dei cittadini è una scelta che condivido. Va nella direzione di ampliare gli spazi della rappresentanza democratica, in un Paese che, negli ultimi trent’anni, li ha progressivamente e talvolta surrettiziamente ristretti, determinando un grave vulnus alla rappresentanza popolare.

A questo punto, però, mi pongo una domanda: non sarebbe il caso di fare in modo che anche la tanto declamata elezione diretta dei sindaci diventi effettivamente tale? Esattamente come avviene in diversi ordinamenti democratici, nei quali il mandato del sindaco non è subordinato alla fiducia del consiglio comunale e la crisi del rapporto tra i due organi non determina automaticamente la fine dell’amministrazione. Penso agli Usa, all’Inghilterra, alla Germania.

Nel nostro ordinamento, invece, l’elezione diretta del sindaco, introdotta con la riforma del 1993, è il classico esempio di una riforma all’italiana, eternamente condizionata dal compromesso. I cittadini eleggono direttamente il sindaco, ma la sua sorte politica rimane legata alla volontà dei consiglieri comunali, che possono, in qualsiasi momento, determinare la fine dell’esperienza amministrativa e mandarlo a casa. Una contraddizione evidente.

Il caso Zambrone

La mia esperienza personale è, in questo senso, emblematica.

Sei consiglieri comunali, tre dei quali appartenenti alla maggioranza, hanno deciso di porre fine a una duplice esperienza amministrativa, quella comunale e quella provinciale. Sei consiglieri, a fronte dei 582 voti ottenuti dalla lista vincente.

È arrivato il momento di separare il destino dei due organi: Consiglio comunale e sindaco. Occorre riconoscere al sindaco maggiore forza e autonomia nell'esercizio del mandato ricevuto dai cittadini e, contemporaneamente, attribuire al Consiglio comunale una responsabilità politica e istituzionale più definita.

Mandati di quattro anni e partecipazione nei Comuni

Naturalmente, una simile riforma dovrebbe essere accompagnata da adeguati contrappesi. Penso, ad esempio, alla riduzione della durata del mandato a quattro anni e all'introduzione di un limite massimo di tre mandati per tutti i sindaci, indipendentemente dalle dimensioni del Comune amministrato.

Nei Comuni più grandi, la presenza di un'indennità per i consiglieri rappresenta anche un elemento di stabilità e di incentivo alla partecipazione istituzionale. Nei piccoli Comuni, dove tale indennità è assente, il problema dell'instabilità e della difficoltà di coinvolgere cittadini nella vita amministrativa è ancora più evidente.

La soluzione, tuttavia, non può essere semplicemente quella di estendere i benefici economici ai consiglieri dei piccoli Comuni. Il vero obiettivo deve essere quello di individuare strumenti e meccanismi capaci di incentivare concretamente la partecipazione alla vita pubblica, oggi troppo spesso sacrificata da condizioni che rendono difficile assumere responsabilità amministrative.

Una cosa, però, è certa: una democrazia moderna non può avere un sindaco-monarca, ma nemmeno un sindaco la cui sopravvivenza politica possa dipendere dalla volontà di appena sei consiglieri, in contrasto con un mandato direttamente ricevuto dagli elettori.

Elezione diretta e separata del sindaco, revisione della durata dei mandati e dei limiti alla permanenza nelle cariche, nuovi strumenti per favorire la partecipazione alla vita democratica locale: queste sono alcune delle vere sfide istituzionali del futuro.

I Comuni restano la spina dorsale della democrazia italiana. Tutelarne l'autonomia, valorizzarne le risorse e metterli nelle condizioni di affrontare le sfide della contemporaneità non è soltanto una questione amministrativa: è una scelta fondamentale per il futuro della nostra democrazia.

*ex sindaco di Zambrone ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia