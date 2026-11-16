Stefanaconi ha di nuovo un sindaco eletto dopo 28 mesi di gestione commissariale. Salvatore Solano torna alla guida del Comune per il suo terzo mandato, al termine di una tornata elettorale straordinaria che ha registrato una partecipazione significativa, nonostante la presenza di una sola lista in campo. Alla chiusura dei seggi, alle 15 di oggi, lunedì 16 novembre, sono stati 1.202 gli elettori che si sono recati alle urne, pari al 67,99% degli aventi diritto. Un'affluenza che ha superato ampiamente il quorum del 40 per cento previsto dalla normativa per le consultazioni con un'unica compagine in corsa.

La lista SiAmo Stefanaconi, guidata dall'ex presidente della Provincia di Vibo Valentia, riporta dunque Solano alla guida del Municipio dopo la lunga parentesi della gestione straordinaria, avviata nel luglio del 2024 a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

Il risultato era apparso ormai delineato già nella giornata di ieri, quando alle 19 l'affluenza aveva raggiunto il 47,57%, superando la soglia richiesta per la validità della consultazione. Alle 23 la percentuale era ulteriormente salita al 56,39%, per poi raggiungere il dato conclusivo di quasi il 68% con la riapertura dei seggi questa mattina. Una partecipazione tutt'altro che scontata, considerando che Solano non aveva avversari diretti e che l'unica incognita elettorale era rappresentata proprio dal raggiungimento dei quorum previsti dalla legge.

Il dato finale assume anche un significato politico. Quasi sette elettori su dieci hanno scelto di partecipare al voto, nonostante l'assenza di una competizione tra liste contrapposte. Una mobilitazione che ha accompagnato il ritorno della compagine amministrativa uscente e che segna la conclusione di una fase particolarmente travagliata per la comunità di Stefanaconi.

La lista in campo: «Grande partecipazione»

A sottolineare il significato della partecipazione è stata anche la lista SiAmo Stefanaconi, che in un post pubblicato alla chiusura dei seggi ha definito il risultato «un forte segnale di partecipazione democratica e della volontà della comunità di riprendere il proprio cammino dopo oltre due anni di gestione commissariale». Con una sola lista in campo, una volta verificati i requisiti di validità del voto, tutti e dieci i candidati al Consiglio comunale risulteranno eletti, indipendentemente dal numero delle preferenze personali ottenute. Lo scrutinio consentirà comunque di misurare il consenso raccolto da ciascuno di loro.

Dallo scioglimento per mafia al terzo mandato

Il ritorno di Salvatore Solano chiude, sul piano amministrativo, una vicenda iniziata nel luglio del 2024, quando il Consiglio comunale venne sciolto per infiltrazioni mafiose. Il provvedimento interruppe anticipatamente il secondo mandato del sindaco, determinandone anche la decadenza dalla carica di presidente della Provincia di Vibo Valentia.

Da quel momento si è sviluppata una lunga battaglia giudiziaria. Gli ex amministratori hanno impugnato il decreto di scioglimento davanti al Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato, senza riuscire a ottenere l'annullamento del provvedimento. Una vicenda alla quale si è aggiunta, lo scorso 15 ottobre, la pronuncia di incandidabilità per due turni elettorali emessa in primo grado dal Tribunale civile di Vibo Valentia nei confronti di Solano. Una decisione non definitiva che, proprio per questo, non ha impedito all'ex primo cittadino di ripresentarsi alle urne e che resta oggetto di un contenzioso distinto dal risultato elettorale.

Sul fronte penale, invece, Solano aveva ottenuto nel marzo scorso l'assoluzione in appello nel processo Petrolmafie, procedimento autonomo rispetto a quello amministrativo relativo allo scioglimento del Comune.