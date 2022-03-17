L’ex capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale a Vibo spiega i motivi per i quali ha deciso di aderire alla nuova formazione politica di Carlo Calenda

“Per cambiare lo stato dell’arte nella città serve un partito dinamico e di azione che riesca a mettere in campo un progetto di buon governo per migliorare la condizione generale in cui versa la nostra città e sperare in un futuro migliore. Occorre una grande spinta di rinnovamento e di radicale cambiamento nel modo di fare politica adoperandosi per mettere al centro di ogni azione esclusivamente l’interesse pubblico”. E’quanto dichiara il consigliere comunale di Vibo Valentia, Stefano Luciano, che ha deciso di abbandonare il Partito democratico (di cui era capogruppo) per aderire alla nuova formazione politica “Azione” di Carlo Calenda. “Sono grato a Nicola Irto – afferma Luciano – per avermi scelto in direzione regionale del Pd, ma quanto verificatosi recentemente nel partito cittadino e provinciale non mi ha lasciato sereno, perché ogni spinta verso un radicale cambiamento è stata impedita in ogni modo e con ogni forza. Ho deciso di spendere pertanto la mia attività politica in un partito che crede fortemente in uno spirito riformista e di vero rinnovamento”.

