Si lavora per completare il grande piazzale posto davanti all’ingresso del nuovo teatro comunale di Vibo Valentia. Ma è l’intera area esterna alla struttura di Moderata Durant che deve essere portata a compimento da parte del Consorzio Stabile Geco Scarl di Anzio che ha in appalto l’ultimo lotto di lavori. Ricordiamo, infatti, che sono in corso di realizzazione i percorsi pedonali, i parcheggi e poi dovrà essere installata la nuova illuminazione pubblica. Insomma, il lavoro non manca. Ma non è tutto: sì, perché devono essere completate anche le opere che riguardano la fornitura degli ascensori, ma soprattutto devono essere ancora sistemati gli arredi interni e quindi le poltrone, le tende ed i rivestimenti della sala. Ma a preoccupare ditta e Comune – per come è stato possibile apprendere – è soprattutto il fatto che l’intero materiale, nonostante sia stato già ordinato da tempo alle ditte specializzate, ancora oggi non sia stato consegnato e questo potrebbe, con ogni probabilità, allungare ulteriormente i tempi di consegna dell’opera. Dagli ascensori alle poltrone, dunque, deve ancora essere consegnato tutto ciò che serve per portare a termine l’interno del nuovo teatro comunale.



I ritardi nelle consegne sono imputabili, peraltro, a ragioni precise: «Le spedizioni nel nostro paese, così come in tutto il mondo – si legge, ad esempio, nel sito di SensorMatic, una Srl specializzata in sensori per l’automazione -, stanno subendo un forte momento di crisi. Di conseguenza i ritardi in produzione sono ormai una certezza. L’elenco delle materie prime che non sono consegnabili in tempi ragionevoli è sempre più lungo. Se sono disponibili hanno un aumento di prezzo esagerato. La difficoltà di approvvigionamento è legata alla poderosa ripresa economica del post-pandemia, che riguarda tutti i Paesi industrializzati. La richiesta ha portato diversi produttori a fare ordini ingenti di materie prime e semilavorati, mettendo in crisi i fornitori».

Qualche mese fa la richiesta di una perizia di variante tecnica

Va ricordato che già qualche mese addietro gli interventi hanno subito un ulteriore intoppo: durante l’esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area esterna sono state, infatti, rilevate «nuove e diverse esigenze esecutive» tali che il direttore dei lavori Vincenzo Carone ha dovuto richiedere a inizio giugno l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva al responsabile unico del procedimento Giuseppe Petruzza, il quale ha immediatamente autorizzato il direttore dei lavori alla redazione della suddetta perizia di variante. Tutti gli elaborati tecnici – una volta completati – sono stati quindi consegnati all’amministrazione comunale che ha proceduto, tramite la predisposizione e l’approvazione da parte del dirigente del settore Lavori pubblici Domenico Libero Scuglia di una apposita determina (la numero 1.354), a licenziare favorevolmente la perizia di variante relativa appunto alla realizzazione del “Nuovo teatro comunale di Vibo – completamento 2 e completamento 3 – II Lotto”. A causa della necessità di redigere la nuova perizia di variante, l’amministrazione di Palazzo Luigi Razza ha dovuto inoltre prorogare di ulteriori 60 giorni il termine utile di ultimazione dei lavori, che saranno eseguiti sempre dal Consorzio Stabile Geco «agli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto.

Ecco quanto costa l’ultimo lotto di lavori del nuovo teatro di Vibo

L’ultimo lotto di interventi prevede un importo pari a 360.814 di euro, fondi ottenuti grazie a un mutuo contratto dall’ex amministrazione Costa. Il nuovo teatro, però, dopo l’affidamento da parte del Comune dell’ultimo lotto degli interventi al Consorzio di Anzio – avvenuto ufficialmente l’11 giugno dello scorso anno -, di fatto, non ha mai visto partire i lavori di completamento. E tutto è tornato nuovamente ad incantarsi, a bloccarsi. Tanto da spingere l’amministrazione del capoluogo, a fine dicembre scorso, a volere procedere addirittura con la rescissione del contratto d’appalto. Le cose, invece, poi non andarono in questo modo.

