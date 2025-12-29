Arriva il commissario prefettizio a Vallelonga, nelle Preserre vibonesi. Dopo le dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali – avvenute la vigilia di Natale - il Consiglio comunale è stato sospeso mettendo definitivamente fine all’esperienza amministrativa del sindaco Maria Grazia Mazzotta. Il prefetto di Vibo, Anna Aurora Colosimo, venute meno le condizioni per il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell’Ente, ha quindi nominato il commissario prefettizio, in attesa del decreto presidenziale di scioglimento.

A traghettare l’ente fino a prossime elezioni sarà Maria Luisa Greco, viceprefetto aggiunto della Prefettura di Vibo Valentia. Al commissario prefettizio sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al sindaco e alla giunta.