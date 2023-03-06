Dopo tre mesi di silenzio da parte dell'amministrazione comunale di Giovanni Macrì, il consigliere si è rivolto all'Ufficio territoriale di governo senza avere una risposta "soddisfacente"

L’interessamento del consigliere di minoranza Antonio Piserà, circa le condizioni in cui versano i due scuolabus in dotazione al Comune di Tropea, nasce a settembre «dopo una serie di solleciti prevenuti da alcuni genitori in seguito ad un importante guasto verificatosi ad uno dei due mezzi di trasporto». Il consigliere, dunque, avrebbe inoltrato una richiesta di accesso a svariati atti comunali al fine di prendere visione della reale situazione in cui si trovano i pulmini, indirizzata in prima battuta al sindaco Giovanni Macrì e al presidente del Consiglio comunale Francesco Monteleone e, successivamente, ha chiesto manforte all’ex prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli. [Continua in basso]

«In data 11 settembre – spiega il consigliere di minoranza Antonio Piserà -, ho scritto al presidente del Consiglio Monteleone e al sindaco Macrì per richiedere l’elenco dei mezzi di scuolabus attualmente in uso dal Comune per il servizio di trasporto scolastico, con tanto di documentazione attestante l’anno di immatricolazione, il numero dei posti a sedere, il numero dei chilometri percorsi, il piano di manutenzione programmata per ciascuno dei mezzi in questione, il resoconto di eventuali anomalie riscontrate negli ultimi tre anni per singolo veicolo e la modalità di risoluzione e, infine, il numero dei mezzi dotati di cinture di sicurezza secondo la normativa vigente. Richieste per le quali non ho mai ricevuto alcuna risposta, come d’altronde avevo previsto». Dopo circa tre mesi di attesa, Piserà si è dunque rivolto all’ex prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli per poter avere accesso agli atti: «La risposta dell’Ufficio territoriale di governo a firma del viceprefetto aggiunto Roberto Micucci, anzi, la non risposta, mi è stata fatta pervenire l’ultimo giorno di febbraio. Il documento trasmessomi conteneva solamente una risposta, risibile e insoddisfacente, fornita dal responsabile amministrativo del Comune di Tropea Rocco Faga. La mia grande delusione, a quel punto, è derivata proprio dall’atteggiamento della stessa Prefettura che, per la seconda volta – sostiene Piserà -, non ha sostenuto la mia richiesta di accesso agli atti espressa in qualità di consigliere comunale ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse all’espletamento del mandato amministrativo».

LEGGI ANHCE: Scuolabus obsoleti a Tropea, Piserà interroga il sindaco: «Non bastano i proclami»

Tropea, operazione Olimpo: Piserà chiede la commissione di accesso per il Comune

Tropea e la discesa Marina Vescovado, Piserà segnala la pericolosità di alcuni «lavori stradali»